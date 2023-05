Köln krijgt flinke bonus als het Bayern München van titel weet af te houden

Vrijdag, 26 mei 2023 om 19:20 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:53

De spelers van 1. FC Köln kunnen een flinke bonus verwachten als zaterdag niet hun tegenstander Bayern München, maar Borussia Dortmund de Bundesliga wint. Dat melden Duitse media, waaronder Kicker en Express. De bonus heeft alles te maken met een clausule in het contract van Anthony Modeste, die afgelopen zomer de overstap maakte van Köln naar Dortmund.

In de zomer van 2022 maakte Modeste voor ruim vijf miljoen euro de overstap van Köln naar Dortmund. In zijn contract werd een clausule opgenomen: als de spits kampioen werd met zijn nieuwe club, zou Köln ‘een bedrag met zes nullen’ ontvangen. Dat lijkt nu te gaan gebeuren: als Dortmund in eigen huis wint van FSV Mainz 05, is het kampioen. Anders is het afhankelijk van het resultaat van Köln tegen Bayern.

Als Köln, dat tiende staat, Bayern op een gelijkspel weet te houden of zelfs weet te winnen van de formatie van Thomas Tuchel, dan is Dortmund hoe dan ook kampioen. Lang leek het erop dat Bayern op weg was naar het elfde kampioenschap op rij, maar vorige week ging het in eigen huis onderuit tegen RB Leipzig (1-3). Dortmund won vervolgens met 0-3 bij FC Augsburg en nam de koppositie over.

In de podcast Thekenphilosophen gaf Köln-trainer Steffen Baumgart al aan vertrouwen te hebben in een goed resultaat tegen Bayern. “Borussia Dortmund (3-2, red.) kon niet bij ons winnen, Leipzig (0-0, red.) kon niet bij ons winnen. Bayern mag het proberen, maar we zullen er alles aan doen om te zorgen dat ook zij niet bij ons winnen.” De ontmoeting in München eindigde eerder dit seizoen in 1-1.