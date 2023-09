Mot bij Ajax: ‘Maurice Steijn en Sven Mislintat praten niet met elkaar’

Maandag, 11 september 2023 om 18:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:34

Maurice Steijn en Sven Mislintat hebben al twee weken niet meer met elkaar gesproken, zo claimt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Steijn distantieerde zich na de wedstrijd van Ajax bij Fortuna Sittard (0-0) opzichtig van alle aankopen die door Mislintat zijn binnengehaald. Dat zou de trainer van Ajax bepaald niet in dank zijn afgenomen door de directeur voetbalzaken.

Er breken nu al cruciale weken aan voor Steijn, weet Verweij. "Ajax moet nu echt laten zien dat het echt een topclub is en een goed elftal heeft. Bij FC Twente moet echt gewonnen worden. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat wel een gekke situatie. Ook gezien hetgeen bij Fortuna Sittard is gebeurd. Dat zit Sven Mislintat natuurlijk niet lekker, dat Maurice Steijn even afstand nam van alle spelers die hij heeft gehaald."

"Zijn uitspraken na de wedstrijd zijn hem dusdanig niet in dank afgenomen dat er twee weken niet tussen die twee is gesproken. Vanaf vandaag moet dat waarschijnlijk wel weer, want FC Twente komt eraan. Die hebben natuurlijk wel een beetje mot. Dat wordt hem niet in dank afgenomen." Ajax heeft een zwaar programma: na de competitiewedstrijd bij Twente volgt de eerste groepswedstrijd van de Europa League, thuis tegen Olympique Marseille. Vervolgens speelt Ajax de Klassieker thuis tegen Feyenoord.

"Stel je nou voor dat Steijn niet van Twente wint, niet van Marseille wint en niet van Feyenoord wint", filosofeert Verweij. "Of misschien wel alle drie de wedstrijden verliest... Dan kan er weleens heel snel een heel vervelende beslissing genomen worden. Maar wat gebeurt er dan met Sven Mislintat, die hem in dat geval een zooitje bagger in zijn maag heeft gesplitst?"