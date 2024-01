Mossou verrast door ‘voortreffelijke speler’ van PSV: ‘Er was twijfel’

Zowel in binnen- als buitenland gaat er veel aandacht uit naar PSV. En terecht, want de ploeg wist zaterdag tegen Excelsior (3-1) voor de zeventiende competitiewedstrijd op rij te winnen vanaf de start van het seizoen en evenaarde daarmee een eigen record uit het seizoen 1987/88. Voetbalzone ging in gesprek met journalist Sjoerd Mossou over de unieke reeks die de Eindhovenaren neerzetten.

Kijkend naar het huidige succes van PSV, heeft Peter Bosz het belangrijkste aandeel volgens Mossou. "De trainer is altijd het belangrijkst binnen een voetbalorganisatie. Maar die moet wel rugdekking hebben van de technisch directeur. Het liefst ook van de algemeen directeur. Als die drie goed samenwerken ben je een heel eind."

De onderhandelingen tussen PSV en Bosz kwamen afgelopen zomer al snel in een stroomversnelling terecht. De zestigjarige coach was ook in beeld bij Ajax, maar daar ging de voorkeur uit naar Maurice Steijn. Volgens Mossou was Bosz de enige serieuze kandidaat bij PSV.

"Hij kreeg vanuit de clubleiding nadrukkelijk de opdracht om aanvallender te voetballen dan onder Van Nistelrooij. Dan heb je met Bosz natuurlijk de perfecte kandidaat. Ze hebben ook echt de tijd genomen om alles door te spreken. De samenwerking, de selectie en de financiële mogelijkheden. Dat is een ideale match gebleken tot nu toe."

Geluk bij een ongeluk

De breuk met Van Nistelrooij heeft juist goed uitgepakt voor PSV, stelt Mossou. "De intentie was niet om met Van Nistelrooij te stoppen", benadrukt hij expliciet. "Iedereen die je erover spreekt was verrast over dat moment. De intentie van PSV was ook om door te gaan. Dat is achteraf een geluk bij een ongeluk geweest."

"Het was een merkwaardige situatie dat Van Nistelrooij out of the blue stopte. Aan het einde van de competitie, vlak voor een cruciale wedstrijd (tegen AZ, red.). Dat komt bijna nooit voor. Je kan daar je vraagtekens bij zetten. Een trainer heeft een grote verantwoordelijkheid over een club en vertrekt dan ineens. Dat is heel atypisch en past ook alleen bij dit soort karakters. Het past bij het karakter van Van Nistelrooij."

Mossou denkt niet dat er iets heel spannends zit achter het plotselinge vertrek van Van Nistelrooij. "Daar moet je geen spectaculaire verhalen van verwachten. Maar er was wel te weinig chemie en onderling vertrouwen. Dat heeft zich opgebouwd en daar heeft hij zijn conclusies uit getrokken. Dat wil wel wat zeggen. Het is een gebrek aan samenwerking geweest."

Boscagli

Naast Bosz gaan de credits ook naar een aantal belangrijke spelers. Olivier Boscagli is de speler die Mossou het meest verrast heeft in de eerste seizoenshelft. "Toen hij terugkeerde in de basis na zijn knieblessure was de teneur of dat het niveau was waar PSV naartoe moest. Nou, dat is inderdaad het niveau waar PSV naartoe moet."

"Je ziet dat als je een goede trainer hebt, dat iedere speler daar beter van wordt. Dat heb je vorig jaar ook bij Feyenoord gezien. Individueel waren dat niet de beste spelers van Nederland, maar ze opereerden wel als team. Datzelfde zie je nu bij PSV en Boscagli. Dat blijkt een voortreffelijke speler voor het voetbal dat PSV wil spelen. Dat kan je overigens ook zeggen over Lang en Schouten."

Johan Bakayoko moet de speler worden die voor het meeste geld verkocht wordt. "Dat is een typische speler die voor veel geld weggaat", aldus Mossou. "Een aanvaller die het verschil maakt, zoals Gakpo dat ook deed. Dat kan Bakayoko ook worden. Dat zijn in de kern de spelers die het meeste geld opleveren. Hij is jong en Belgisch international. Die gaat rond de veertig miljoen euro opleveren. Dat kan meer worden als clubs tegen elkaar gaan opbieden. Het kan ook iets minder worden."

Nieuwe doelen

Of er nog meer in het vat zit voor PSV? Mossou denkt van wel. "Je hebt een redelijk gunstige loting in de Champions League (Borussia Dortmund, red.). Die heb je nog niet gewonnen, maar ze hebben een serieuze kans. Dat is mooi meegenomen in deze fase van het toernooi. Daar mag je best wat van verwachten met de huidige vorm waarin PSV verkeert. Het doel moet zijn om te proberen de kwartfinale te halen."

Wat is een realistisch bedrag voor Johan Bakayoko? 25-30 miljoen 30-35 miljoen 35-40 miljoen 40-45 miljoen Meer dan 45 miljoen Stem Wat is een realistisch bedrag voor Johan Bakayoko? 25-30 miljoen 14% 30-35 miljoen 6% 35-40 miljoen 23% 40-45 miljoen 26% Meer dan 45 miljoen 31% Totaal aantal stemmen: 78 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties