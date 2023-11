Mossou neemt het op voor ‘pispaaltje’ van Oranje: ‘Hij staat overal bovenaan’

Donderdag, 16 november 2023 om 11:09 • Laatste update: 11:01

Sjoerd Mossou heeft in de AD Voetbalpodcast een lans gebroken voor Virgil van Dijk. De Oranje-international kon in de periode na zijn zware knieblessure rekenen op veel kritiek, maar tikt volgens de journalist inmiddels weer zijn oude niveau aan.

"Afgelopen zondag was ik bij de wedstrijd van Liverpool (tegen Brentford, red.)", begint Mossou. "Ik kijk wel vaker wedstrijden uit de Premier League, dus het was niet helemaal nieuw, maar Van Dijk speelde echt geweldig. Hij was voortreffelijk. Dat is al weken, maanden zo."

Mossou merkt echter dat in Nederland een ander beeld is ontstaan van Van Dijk. "Dat hij op zijn retour zou zijn. Dat mag hoor. Sommige kritiek, onder meer van Van Basten, was ook terecht. Maar het beeld dat hij op zijn retour zou zijn is op basis van dit seizoen echt absurd. Eigenlijk is hij de beste centrumverdediger van de Premier League."

Van Dijk kreeg op de derde speeldag van de Premier League al na een half uur rood tegen Newcastle United. "Dat was niet best uiteraard. Daarmee begon hij moeizaam aan het seizoen. Maar qua spelniveau is het top, dat blijkt ook uit de statistieken. Hij staat werkelijk overal bovenaan als het gaat om gewonnen kopduels en het niet voorbij gedribbeld worden."

"Het slaat echt nergens op dat in Nederland een mythe is ontstaan dat hij op zijn laatste benen loopt", gaat Mossou verder. "Dat verschil in benadering tussen Engeland en Nederland heb ik het weleens over gehad met hem. Daar haalt hij nu zijn schouders over op."

Felle kritiek

Onder meer Marco van Basten uitte felle kritiek in de richting van Van Dijk. "Hij moet meer initiatief nemen. Hij praat veel, maar zegt niks. Hij is geen leider", zei San Marco vorig jaar. Van Dijk reageerde daar vrijwel meteen op. "Van Basten is altijd negatief. Ik kan hier niets mee."

In maart van dit jaar was Van Dijk andermaal het mikpunt van kritiek bij Van Basten. "Hij is de aanvoerder en moet de verdediging leiden. Hij maakt lawaai, maar zegt niks", zei hij bij Rondo. Ook Ruud Gullit was kritisch. "Van Dijk is niet zo goed, hij is defensief onzeker."

Na de zege op Gibraltar hield Van Dijk een betoog over het maken van fouten als voetballer. “Mensen moeten niet vergeten dat het normaal is dat spelers soms fouten maken, want ook fouten horen bij de voetballerij, dat is heel menselijk. Het gaat erom hoe je er uiteindelijk mee omgaat."