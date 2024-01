Mossou is zwaar teleurgesteld in ‘één van zijn favoriete Oranje-spelers’

Sjoerd Mossou vindt dat Georginio Wijnaldum een voorbeeld moet nemen aan Jordan Henderson. Laatstgenoemde keerde deze week terug in Europa na een mislukt avontuur bij Al-Ettifaq en volgens de journalist van het Algemeen Dagblad zou de Nederlander er goed aan doen om dezelfde weg te bewandelen.

Wijnaldum zat afgelopen jaren op een dood spoor bij Paris Saint-Germain. De Parijse grootmacht leende hem uit aan AS Roma en deed hem afgelopen zomer definitief van de hand. Voor acht miljoen euro maakte Wijnaldum de overstap naar Al-Ettifaq.

"Deze zomer trainde Wijnaldum kort bij Feyenoord mee, wat even de illusie wekte dat een romantische rentree er misschien wel in zat. Dat bleek ijdele hoop. Paris Saint Germain wilde nog altijd miljoenen voor de Nederlander, nog los van zijn enorme, nog doorlopende salaris."

"Puur zakelijk gezien was de Eredivisie domweg geen optie, een leuke middenmoter in Spanje of Italië evenmin", gaat Mossou verder. "Wijnaldum zat klem in zijn eigen gouden kooitje. Alleen de woestijn bood nog een uitweg, blijkbaar."

Mossou heeft Wijnaldum desondanks hoog zitten. "Hij is nog steeds één van mijn favoriete Oranje-spelers van zijn generatie: een ontwapenende Rotterdamse jongen die zich lang voorbeeldig ontwikkelde, als voetballer en als mens."

Maar als het aan Mossou ligt neemt Wijnaldum een voorbeeld aan Henderson. "Nu hoeven we over Hendersons vlucht naar Ajax ook weer niet al te romantisch of naïef te doen: een terugkeer naar de Premier League was belastingtechnisch domweg onvoordelig voor Henderson, die nota bene ambassadeur is van de NHS, de Engelse Nationale Gezondheidsdienst die - oh ironie - juist drijft op belastinggeld."

"Maar wat Henderson wél bewijst: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Een oud-Hollands gezegde dat ook Georginio Wijnaldum zou moeten kennen, en zo niet, dan zou hij zichzelf exact dezelfde vraag kunnen stellen als zijn voetbalvriend Henderson deed. Wat. Doe. Ik. Hier?"

