Mossou: ‘Hij was Oranje-international, maar heeft z‘n carrière nu wat verkloot’

Sjoerd Mossou is blij dat er een einde is gekomen aan de uitzichtloze situatie van Donny van de Beek bij Manchester United. Eintracht Frankfurt maakte op nieuwjaarsdag bekend dat het de 26-jarige middenvelder tot het einde van het seizoen huurt. Er is tevens een optie tot koop van naar verluidt 10 miljoen euro opgenomen in de huurovereenkomst.

Van de Beek had bij United geen uitzicht meer op speeltijd. Hij werd medio 2020 aangetrokken door the Red Devils, die maximaal 44 miljoen euro overmaakten naar Ajax. Mede door blessureleed groeide hij op Old Trafford nooit uit tot een vaste waarde. Van de Beek werd tussendoor zelfs even verhuurd aan Everton.

Ook de komst van Ten Hag als nieuwe manager in 2022 bracht geen verandering in de situatie van Van de Beek. In 3,5 jaar tijd kwam de aanvallende middenvelder niet verder dan 61 duels in het shirt van United.

Mossou staat ervan te kijken dat Van de Beek nu pas tijdelijk vertrokken is bij the Mancunians. “Ik heb er toch wel een beetje een dubbel gevoel bij”, zegt de journalist in de AD Voetbalpodcast. “Fan is een groot woord, maar ik vond Van de Beek altijd een leuke speler. Het is ook een leuke jongen. Hij heeft zijn carrière wel een beetje verkloot de laatste jaren. Hij had al veel eerder moeten vertrekken bij United.”

“Hij had geen enkel perspectief meer onder Ten Hag, een trainer die hem op waarde zou moeten schatten”, geeft Mossou aan. De twee werkten eerder succesvol samen bij Ajax, waar Van de Beek wél een onbetwiste basisspeler was.

“Van de Beek kwam bij United helemaal niet in de plannen van Ten Hag voor, maar besloot toch te blijven. Hij streek er natuurlijk ook een geweldig salaris op”, aldus Mossou.

De journalist vindt het ‘gewoon zonde’ dat Van de Beek zoveel jaren bij United heeft weggegooid. “Hij was een speler die in het Nederlands elftal speelde, een grote belofte. Van de Beek heeft gewoon de verkeerde keuze gemaakt. United is een club op zijn retour. Hij had er ook veel concurrentie en is nu eigenlijk alleen maar minder geworden in plaats van beter.”

