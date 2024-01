Mossou: 'Hij is een superinteressante trainer voor de top 4 van Nederland’

Sjoerd Mossou hoopt dat Dick Schreuder in de toekomst een kans krijgt om als trainer aan de slag te gaan bij een grote club in Nederland. De 52-jarige oefenmeester ging afgelopen seizoen na promotie met PEC Zwolle verrassend aan de slag bij de Spaanse derdeklasser CD Castellón

AZ besloot woensdagmiddag afscheid te nemen van zijn trainer Pascal Jansen. Maarten Martens, die als assistent- en transitiecoach reeds tot de technische staf van de A-selectie van AZ behoorde, maakt het seizoen af als hoofdtrainer. Ook Ajax is voor volgend seizoen nog op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. John van ‘t Schip maakt het seizoen op interim-basis af.

“Misschien haalt AZ Dick Schreuder wel terug uit Spanje”, zegt Mossou in de <>AD Voetbalpodcast, wanneer collega Etienne Verhoeff hem vraagt wie Jansen komend seizoen definitief moet opvolgen.

Mossou noemt Schreuder ‘een interessante naam’. “Ik zou het heel leuk vinden als hij de kans krijgt bij een grote club in Nederland, omdat hij het bij de kleinere clubs zo goed gedaan heeft. Nu doet hij dat ook op het derde niveau van Spanje bij CD Castellón.”

De journalist van het AD is onder de indruk geraakt van de Nederlandse trainer. “Hij speelt heel aantrekkelijk voetbal en heeft echt een eigen filosofie. Hij kan zijn ideeën ook heel snel overbrengen op de selectie. PEC Zwolle stond er ook kansloos voor toen hij daar (in november 2021, red.) trainer werd. Binnen een paar weken draaide hij het helemaal om.”

“Het is een superinteressante trainer. Hij mag van mij bij een club in de top vier van Nederland gaan werken.” Journalist Etienne Verhoeff werpt vervolgens op dat de naam Schreuder bij Ajax niet direct alle deuren voor Dick zal openen. Zijn broer Alfred Schreuder werd voorafgaand aan het seizoen 2022/23 aangesteld als trainer van Ajax, maar kreeg na ruim een half jaar vanwege teleurstellende resultaten zijn congé.

“Zo werkt het inderdaad”, reageert Mossou. “Zelfs bij FC Twente, dat is totale onzin natuurlijk. Ten eerste is Alfred Schreuder een prima vent en ook helemaal geen slechte trainer. Ten tweede: wat is dat voor onbenullig gedoe dat je iemand wel of niet aanstelt vanwege iemand zijn achternaam. Dick Schreuder is een uitstekende trainer.”

Schreuder is met CD Castellón koploper op het derde niveau in Spanje. De Nederlander ligt daardoor op koers op met zijn club te promoveren. De voorsprong op naaste belager UD Ibiza bedraagt na negentien speelrondes twee punten. Alleen de kampioen verzekert zich van directe promotie.

