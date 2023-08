Mossou haalt keihard uit naar de NOS na catastrofale uitzending Studio Voetbal

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 08:56 • Laatste update: 10:40

Sjoerd Mossou heeft in zijn column in het Algemeen Dagblad stilgestaan bij de veelbesproken uitzending van Studio Voetbal van afgelopen zondag. De journalist gaat in op de dubieuze rol van Pierre van Hooijdonk, maar wijst vooral met de beschuldigende vinger naar de NOS, dat veel te laat in actie kwam. Bovendien gooide de publieke omroep zijn eigen analist voor de bus, is de mening van Mossou.

Volgens Mossou hoeft niemand medelijden te hebben met Van Hooijdonk, die Ajax-trainer Maurice Steijn zondag beschuldigde van 'duistere dealtjes met bevriende makelaars'. "Van Hooijdonk heeft het principe van 'uitdelen en incasseren' zo ongeveer uitgevonden, woede en rancune waren wel vaker zijn drijfveren. Zijn huid is zo dik als multiplex bovendien", schrijft de columnist. "Van Hooijdonks uitglijder, zondag live op televisie, was bovenal zijn eigen schuld en zijn eigen verantwoordelijkheid."

Vervolgens verlegt Mossou de aandacht naar de rol van de NOS. "Al jaren worstelt de talkshow met dalende kijkcijfers, tegenhangers zoals Vandaag Inside scoren beduidend beter. Voortdurend zit Studio Voetbal in zijn zelfgecreëerde spagaat tussen gedegen analyse en platte, schijtlollige kroegpraat. Er mocht nog wel een schepje bovenop. Méér lachen en gieren, méér controverse, méér quasi-clubsentiment, méér gestrekte benen."

En juist dat gebeurde zondagavond, uitgerekend bij de eerste uitzending van het nieuwe voetbalseizoen. "In een uitzending met de kenmerken van een totale clusterfuck, compleet met stuurloos dronkenmansgelul, gebeurde exact waar Studio Voetbal altijd zo verbeten naar zocht", zag ook Mossou. "Chaos. Spektakel. Ruzie. En een mediarel waar Wilfred Genee en Johan Derksen alleen maar van kunnen dromen. Die rel ontspoorde in een handomdraai."

Voor de bus

"Wat een mediabedrijf anno 2023 op dat soort momenten nodig heeft, is niet zo ingewikkeld. Vooral een sterke journalistieke leiding die het hoofd koel houdt, die zich niet mee laat slepen door alle commotie - en die pal durft te staan voor zijn eigen programma én zijn eigen mensen", gaat Mossou verder. "In plaats daarvan dook de NOS-directie eerst dagenlang angstig weg en gooide vervolgens zijn jarenlange vaste analyticus Van Hooijdonk voor de bus, meegesleept door de publieke opinie."

Volgens Mossou toonde de NOS aan dat het zijn eigen mensen ongenadig hard laat vallen zodra de storm opsteekt. "Wie bij de Nederlandse Omroep Stichting een domme fout maakt op televisie, nota bene in een programma dat zo nodig 'spannender' moest, hoeft geen loyaliteit of rugdekking te verwachten. Lekker bedrijf. Fijne werkgever."