Mossou: ‘Gimenez had meteen gewisseld moeten worden na die panenka’

Zondag, 5 november 2023 om 11:23 • Laatste update: 11:55

Santiago Gimenez had na zijn gemiste panenka meteen gewisseld moeten worden. Dat stelt Sjoerd Mossou zondag bij Goedemorgen Eredivisie. De Mexicaanse spits faalde zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk (1-2 winst) vanaf elf meter nadat zijn stiftje over het doel ging.

"Wat ik nooit snap aan die panenka...", begint Mossou. "Je wil hem over de keeper heen spelen. Maar dan kun je ook gewoon hoog door het midden schieten, toch? Wat is de toegevoegde waarde van een panenka ten opzichte van een hoge bal door het midden? Ja, de show stelen. Daarom moet je dus eigenlijk meteen gewisseld worden als je mist."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mossou vindt het overigens 'logisch en terecht' dat de status van Gimenez groeiende is. "Hij heeft het nu ook in de Champions League laten zien. Dat helpt natuurlijk wel mee. Er wordt vaak gezegd dat de topscorer van de Eredivisie geen garantie heeft voor een topcarrière, maar Gimenez heeft wel heel veel. Ik snap wel dat de penningmeester van Feyenoord er af en toe tien miljoen bij doet."

Hans Kraay junior heeft zich vooral verbaasd over de actie van Michiel Kramer, die meteen op Gimenez afstormde na diens misser. "Hier moet je eigenlijk blij mee zijn toch, als tegenpartij? Ik had eerder gezegd: 'Bedankt vriend.'" Kramer leek Gimenez de huid vol te schelden vanwege zijn panenka.

Reactie Gimenez

De Mexicaan reageerde na afloop zelf op zijn actie bij ESPN. "Ik heb denk ik twaalf penalty's genomen in mijn carrière en koos daarbij altijd van tevoren een hoek. Bij de volgende zei ik tegen mezelf dat ik een stiftje zou doen. Ik wist niet wanneer of waarom, maar dat was vandaag. Dat was de reden dat ik het gedaan heb."

Ook tegen FC Twente kwam Gimenez niet tot scoren vorige week. "Ik ben altijd teleurgesteld als ik geen doelpunten maak, maar ik weet dat het erbij hoort", vertelt de Mexicaan. "Ik moet blijven werken en geloven dat de doelpunten weer komen. Het zijn pas twee wedstrijden zonder doelpunt, dus ik heb er vertrouwen in dat het de volgende wedstrijd komt."

Arne Slot was niet te spreken over de actie van zijn pupil. "Het geeft in ieder geval aan dat hij heel veel zelfvertrouwen heeft. En dat is logisch, want hij heeft heel veel goals gemaakt dit seizoen. Ik vind een gemiste penalty nooit prettig, en als je hem op deze manier mist is het waardeloos."