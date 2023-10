Mossou en Kraay junior botsen over Van Veen: ‘Daar gaat het helemaal niet om’

Zondag, 8 oktober 2023 om 12:47 • Lars Capiau • Laatste update: 12:56

Sjoerd Mossou en Hans Kraay junior raken zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie in discussie over de afwikkeling van de situatie van Kevin van Veen. De FC Groningen-spits juichte na zijn eerste doelpunt tegen NAC Breda (3-2) provocerend. Na afloop verklaarde de spits dat hij dat deed omdat de NAC-fans zijn ongeboren dochter met de dood bedreigden. Waar Mossou oproept tot een grondig onderzoek om de schuldigen te achterhalen, verplaatst Kraay Junior zich in de aanvaller.

“Er is vorige week een heleboel voorafgegaan”, begint Mossou, die doelt op het Instagram-bericht van een FC Groningen-‘supporter’ die Van Veen ontving. Daarin werd de spits en zijn vriendin een miskraam van hun ongeboren dochter toegewenst. “Ik hou wel van emotie, maar er zitten daar volwassen mannen met kinderen, die mijn het dochter het k-woord toewensen”, reageerde de spits na afloop van het duel met NAC Breda (3-2) over zijn provocerende manier van juichen. “Mijn dochter is nog geen eens geboren en ze wordt al kapot bedreigd."

Mossou is nog steeds voornemens om een onderzoek te starten naar wat er precies gebeurd is, zo herhaalt hij bij Goedemorgen Eredivisie na dat eerder al te kennen te geven op X. "Er is iets gebeurd", benadrukt de journalist. "Daar hoef je niet aan te twijfelen, want anders zou hij het niet zeggen", die vervolgens inconsistenties van het verhaal van Van Veen constateert.

"In meerdere interviews heeft Van Veen het over een corner, maar er is helemaal geen corner geweest. Er zouden dingen zijn gezongen, daarvan heeft NAC de geluidsopnamen teruggeluisterd, maar er is niks gezongen tot het moment van de provocatie", somt Mossou op. “Hij heeft ook aangegeven dat er iemand op de lange zijde zat die dingen heeft geroepen en gebaard”, verwijst de journalist naar de man die volgens Van Veen gebaren maakte die de dood van zijn nog ongeboren dochter suggereren.

?? Kevin van Veen schiet vrije trap snoeihard raak! ??#nacgro — ESPN NL (@ESPNnl) October 6, 2023

“NAC heeft diegene geïdentificeerd en hij is herkenbaar, maar ook dat gebeurde na die goal”, legt Mossou uit, terwijl hij zich afvraagt waar de provocatie van Van Veen vandaan kwam. “Je wilt weten: wat is er gebeurd voor die goal waardoor dit gedrag is ontstaan? Met name de club, want je wil logischerwijs afstand nemen van dit gedrag. Alleen, je kan pas afstand nemen als je weet wie en wat er gebeurd is, en op welk moment.”

Kraay junior kan zich niet helemaal vinden in de woorden van Mossou. “Ik vind dat hij een uitstekend interview geeft. Hij verzint natuurlijk niet dat er iets geroepen is, waar of wanneer dan ook", stelt de analist, die snel onderbroken wordt door Mossou. "Maar wacht even, dat zegt ook niemand", reageert Mossou. "Je wil toch weten als club: wie dan, waar dan, op welk moment dan?"

"Jullie willen daders hebben, maar ik verdiep me eventjes in hem", countert Kraay junior. "Dat jullie, dat jij, want jij bent ook een beetje NAC, willen uitzoeken wie het gedaan heeft, daar gaat het mij helemaal niet om. Dat jullie mensen willen opsporen die het gezegd hebben is voor ons niet het belangrijkste", is Kraay van mening. "We zijn nu 36 uur verder. Je wilt toch weten wat er is gebeurd?", probeert Mossou nog eens. "Dat weten we toch"?, antwoordt Kraay junior. "Nee, dat weten we niet", besluit Mossou, voordat presentatrice Fresia Cousiño Arias het onderwerp afkapt.