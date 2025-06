Moro blikt terug op misgelopen transfer naar Ajax: ‘Mochten zij een nieuwe poging wagen...’

Raúl Moro stond in januari op het punt om naar Ajax te verkassen, maar zag zijn overstap naar Amsterdam op het laatste moment stranden. De vleugelaanvaller van Real Valladolid sluit een nieuwe poging niet uit, al ligt zijn focus nu op het EK Onder 21.

De 21-jarige Spanjaard bevestigt in gesprek met AS dat Ajax concreet was. “Het was een beslissing van Valladolid. Zij wilden het bod niet accepteren en dat moet ik respecteren. We gingen daar ook geen ruzie over maken", aldus Moro. “De aanbieding sprak me aan: Ajax speelt om de titel en doet mee aan de Champions League. Wie wil dat nou niet?”

Moro was dit seizoen een van de weinige lichtpunten bij Valladolid, dat degradeerde uit LaLiga. Toch werd hij opgeroepen voor Spanje Onder 21, waar hij tot dusver als invaller indruk maakt. “Ik voel me fysiek goed en probeer te helpen waar ik kan. Of het nou links of rechts is, ik geef altijd alles.”

Hij benadrukt dat het EK nog geen transfercircus is. “Natuurlijk kijkt de buitenwereld mee, maar hier op het toernooi worden zelden deals gesloten. Stel dat iemand opeens drie keer scoort, dan stijgt z’n waarde. Of hij valt tegen en clubs haken af. Ik denk dat beslissingen pas na het EK worden genomen.”

Toch is Moro een van de velen die openstaan voor een nieuwe stap. “Als ik vertrek, wil ik een project waarin ik me écht gewenst voel. Geen beslissing die door zaakwaarnemers of technisch directeuren wordt genomen. Ik wil dat de trainer mij wil, dat voel je meteen.”

Een voorkeur voor een competitie heeft hij niet echt, al sluit hij niets uit. “Ik heb altijd gezegd dat ik graag in Spanje blijf, maar als een buitenlandse club als Ajax zich meldt, kijk ik daar natuurlijk serieus naar. De Eredivisie is een mooie competitie voor jonge spelers.”

Moro hoopt zich in het laatste groepsduel met Italië opnieuw in de kijker te spelen. “Voor mij telt nu die wedstrijd. De rest komt later wel. Als het juiste aanbod komt – of dat nou uit Spanje of het buitenland is – dan sta ik daar voor open.”