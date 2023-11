Morata laat grote kans liggen: Atlético Madrid onderuit op Gran Canaria

Vrijdag, 3 november 2023 om 22:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:07

Atlético Madrid is vrijdagavond tegen zijn tweede nederlaag van het seizoen aangelopen. Los Colchoneros verloren met 2-1 bij UD Las Palmas. Alle doelpunten vielen na rust. Kirian Rodríguez opende de score namens de eilandbewoners, waarna Benito Ramírez de voorsprong verdubbelde. Álvaro Morata bracht de spanning helemaal terug en kreeg in blessuretijd nog een uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar het mocht niet zo zijn voor de Madrilenen. Atlético blijft door de nederlaag steken op plek drie; Las Palmas klimt naar plek negen.

Aan de kant van Las Palmas moest Daley Sinkgraven het doen met een reserverol. Voormalig Barcelona-spits Munir El Haddadi was de eenzame voorste aanvaller. Diego Simeone kon nog altijd niet beschikken over Memphis Depay, die kampt met een spierblessure. Antoine Griezmann en Morata waren de voorste pionnen van de Argentijnse oefenmeester, die koos voor zijn gebruikelijke 5-3-2-formatie.

Las Palmas liet al in de beginfase zien dat het Atlético een lastige wedstrijd zou kunnen bieden. Zo schoot Alberto Moleiro naast en speelde het met de nodige gezonde agressie. Rodrigo Riquelme kreeg desondanks namens Atlético de grootste kans voor rust. De Spanjaard stuitte van dichtbij echter op doelman Álvaro Valles. Atlético was zichzelf niet voor de onderbreking, terwijl het vertrouwen bij Las Palmas groeide.

Vijf minuten na rust kwam Las Palmas op voorsprong. De bal leek uit te zijn, maar de grensrechter vlagde niet. Via Moleiro kwam de bal terecht bij Kirian, die Jan Oblak kansloos liet met een bekeken schot in de korte hoek. De VAR gaf groen licht, tot ongeloof van onder meer Simeone: 1-0.

Las Palmas deelt een klap uit aan Atléti! Javier Munoz geeft met een heerlijk overstapje Kirian de ruimte om te schieten en hij prikt raak

Aan de andere kant was het vrij miraculeus dat Atlético niet op gelijke hoogte kwam. Riquelme schoot tegen de paal, waarna de bal via doelman Álvaro Valles opnieuw tegen de paal belandde. Opvallend genoeg besloot Simeone na uur spelen om Griezmann naar de kant te halen. De sterspeler werd afgelost door Ángel Correa.

Atlético kwam niet direct tot kansen, mede door het fanatieke spel van de thuisploeg. Toch kreeg Riquelme halverwege de tweede helft een aardige mogelijkheid. Uit een vrij lastige hoek zag hij zijn poging met links een meter over de kruising vliegen.

Een kwartier voor rust leek het duel beslist. El Haddadi zette scherp voor bij de tweede paal, waar Ramírez bij de tweede paal binnenschoot: 2-0. Atlético gaf echter niet op en kwam in minuut 83 volledig terug in de wedstrijd.

Riquelme zette vanaf de rechterkant scherp voor en zag Morata doen waar hij goed in is: van dichtbij afronden: 2-1. Atlético zette aan en kwam nog héél dicht bij de gelijkmaker. Valles had een antwoord in huis op een afstandsschot van Pablo Barrios, maar kon de bal niet klemmen. Morata was vervolgens eerder bij de bal, omspeelde Valles en schoot tegen de lat. Het bleek de laatste serieuze kans van de wedstrijd.