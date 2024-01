Mooie woorden van Jürgen Klopp ontroeren Henk de Jong: ‘Het is fantastisch’

Henk de Jong vindt het nog steeds fantastisch dat Liverpool-manager Jürgen Klopp en diens assistent Pepijn Lijnders vorig jaar een filmpje voor hem opnamen. De Friese coach moest zijn werk bij SC Cambuur neerleggen vanwege een cyste. De Jong is inmiddels volledig hersteld en ook teruggekeerd als hoofdtrainer in Leeuwarden.

De Jong krijgt het filmpje uit 2023 zondag nog eens te zien in Goedemorgen Eredivisie. "Ik heb veel over je gehoord. Hopelijk gaat het goed met je. En ik heb gehoord dat jij de enige trainer in de wereld bent die grappiger is dan ik", zei Klopp tegen zijn Nederlandse collega.

"Hoe kan het dat wij elkaar nog nooit ontmoet hebben? Wie weet kunnen we dat snel doen. Je bent hier altijd welkom. En als je goed Nederlands, Cruijffiaans en Lijndersachtig voetbal wil zien, vermengd met een beetje serieuze, Duitse inslag, dan moet je hier komen", kreeg De Jong een uitnodiging vanuit Liverpool.

Jürgen Klopp ?? Henk de Jong



'Bescheiden' Henk de Jong is van plan in te gaan op de uitnodiging van de Liverpool-manager. pic.twitter.com/wLeeLikAHG — ESPN NL (@ESPNnl) January 21, 2024

De Jong

"Het is fantastisch", concludeert De Jong als hij het filmpje van Klopp en Lijnders nog eens terugziet. Presentator Milan van Dongen wil weten of de Cambuur-coach al is langsgeweest bij Liverpool. "Nee, daar ben ik veel te bescheiden voor. Maar ik doe het wel."

"Ik moet het doen. Ik had een interview met VI en die zeiden: 'Henk, je moet erheen'. Maar dit is toch niet normaal, dit is toch mooi, man. Ik mag daar gewoon komen", aldus De Jong, die wel direct een kanttekening plaatst. "Het zijn ook maar gewone mensen."

"Maar het komt ook door Pepijn Lijnders. Die had het toen heel moeilijk als trainer in Nederland (bij NEC, red.). Qua voetbalopvatting lijkt hij op Arne Slot, die hebben heel veel verstand van voetbal. Hij had het iets moeilijker naar buiten toe, met interviews."

"We speelden met De Graafschap tegen hem en ik had gewoon respect voor hem. Gewoon op iemand passen, het is een jonge vent. Niet raar doen, maar op iemand passen. En dan zie ik toch later wat eruit komt. En hoe hij over mij denkt. Gewoon een hartstikke leuke gast met heel veel verstand van voetbal."

