Mooie beelden na Ajax - Al Wasl: Theo Janssen geeft Anton Gaaei welgemeend media-advies

Anton Gaaei bereidt zich momenteel voor op zijn tweede seizoen met Ajax, na een lastig debuutjaar. De jonge Deen was regelmatig mikpunt van spot in de media vanwege zijn twijfelachtige optredens in het Amsterdamse tricot. In dat verband had Theo Jansen donderdag welgemeend advies voor Gaaei na Ajax - Al Wasl (2-1). Het leverde fraaie beelden op.

Na het oefenduel werd Gaaei, die bijna de hele wedstrijd speelde, voor de camera van Ziggo Sport getrokken. De 21-jarige rechtsback werd daar nog eenmaal gevraagd naar zijn rampzalige debuutjaar. “Het was een moeilijk seizoen voor mij, en ook voor het team”, gaf Gaaei toe. “Maar ik denk dat ik sterk teruggekomen ben.”

Gaaei had moeite met het niveauverschil tussen Denemarken en Nederland. De Deens jeugdinternational kon voelen dat er meer gevraagd van hem werd in de Eredivisie. “Iedereen heeft tijd nodig om te wennen en vertrouwen op te bouwen, zeker als je van Viborg naar de grootste club in Nederland gaat. Maar ik ben nu blij en voel me erg goed”, aldus Gaaei.

Op dat moment werd Gaaei aan Janssen voorgesteld als ‘grote Ajax-middenvelder van weleer’. De analist werd tevens gevraagd Gaaei zijn beste media-tips te geven.

“Denk aan jezelf”, stak Janssen van wal. “De media en analisten: we zijn altijd aan het klagen over dingen. Vergeet ze. Het is niet belangrijk. Vergeet mij, vergeet iedereen die klaagt over je en geniet gewoon van het spelletje. Het is een prachtig spelletje en je kunt misschien nog wel tien, vijftien, twintig jaar spelen. So enjoy it.”

Gaaei lijkt onder nieuwe trainer Francesco Farioli uit op sportieve revanche. De back kreeg speeltijd in alle oefenduels tot nu toe, en mocht tweemaal vanaf het eerste fluitsignaal meedoen.

In zijn debuutseizoen kwam Gaaei tot 34 duels, waarin hij één keer scoorde en drie assists gaf. Zijn persoonlijke hoogtepunt was tegen Go Ahead Eagles, toen hij scoorde met een fenomenale volley in de kruising.

