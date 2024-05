Mooi fragment: tranen over wangen bij Radio 1-commentator op slotdag Eredivisie

Bram van Polen heeft zondagmiddag op een fantastische manier afscheid genomen van het publiek van PEC Zwolle. Andy Houtkamp deed op Radio 1 in het liveprogramma NOS Langs de Lijn hevig geëmotioneerd verslag van de publiekswissel van de 38-jarige verdediger. "Het is zó mooi om te zien!", zei de bekende commentator met een brok in de keel.

Van Polen nam zondag na zeventien seizoenen afscheid bij PEC. Vlak voor het laatste fluitsignaal tegen FC Twente (1-2 verlies) werd de rechtsback getrakteerd op een publiekswissel. De spelers van PEC én Twente formeerden een erehaag, waardoorheen Van Polen liep en onder luid applaus afscheid nam.

Geluid aan! ??

Tranen over de wangen bij Radio 1 #vooraltijdpec pic.twitter.com/cMrnTKzHy7 — PEC Zwolle (@PECZwolle) May 19, 2024

Houtkamp hield het niet droog bij het geven van zijn commentaar. "Iemand die zo lang en zo aardig is geweest, ook buiten het veld een topper", klonk het hevig geëmotioneerd uit de mond van de radiocommentator, die in 1982 begon bij Langs de Lijn.

"Hij gaat nu naar de kant en ik weet zeker dat hij hetzelfde heeft als ik: tranen over de wangen", aldus Houtkamp.

"Het is zo mooi om dit mee te mogen maken. Bram van Polen is officieel gestopt. Een prachtige erehaag."

Van Polen zelf was ook emotioneel. "Die man moet ook zo huilen. Daar kun je je wel iets bij voorstellen."

"Bram van Polen loopt nu tussen de spelers door, terwijl ik me probeer te herpakken. Applaus van alles en iedereen. Veertienduizend man! Prachtig, heel mooi!"

De 66-jarige Houtkamp gaat overigens zelf met pensioen. Zijn laatste werkdag bij de NOS is op 12 augustus bij de Olympische Spelen in Parijs.

