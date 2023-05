Monsterclaim van 100 miljoen euro vanwege dood Emiliano Sala: ‘Absurd’

Maandag, 15 mei 2023 om 21:25 • Jeroen van Poppel

Cardiff City bindt opnieuw de juridische strijd aan met FC Nantes. De Welshe club eist liefst 100 miljoen euro van de Fransen vanwege 'de opgelopen schade' na de dood van Emiliano Sala. De voormalig spits transfereerde in januari 2019 van Nantes naar Cardiff City, maar kwam om in een vliegtuigongeluk boven Het Kanaal op weg naar Wales.

Het ongeluk gebeurde twee dagen nadat de clubs een akkoord bereikten over een transfer, waarmee zeventien miljoen euro was gemoeid. Het privévliegtuigje waarmee Sala naar de overkant van Het Kanaal werd vervoerd kreeg onderweg problemen en stortte in zee. Enkele dagen later werden er resten van Sala teruggevonden, waarmee zijn dood kon worden geverifieerd. Ook de piloot van het vliegtuig kwam om het leven.

Nadien belandden Cardiff en Nantes in een strijd over de financiële afwikkeling van het drama. De clubs wisten onderling niet tot een overeenkomst te komen, waarna Nantes in 2019 naar de FIFA stapte. De wereldvoetbalbond bepaalde dat Cardiff zes miljoen euro van het afgesproken transferbedrag moest betalen. De Britten gingen in hoger beroep bij het CAS, maar verloren de zaak.

Nantes reageert met ontsteltenis op de nieuwe zaak die Cardiff aanspant. "Na duidelijk te zijn afgewezen door FIFA, CAS en het Zwitserse federale hof, opent Cardiff een nieuw absurd juridisch front", melden de advocaten van Nantes. "Cardiff schatte de zogenaamde schade eerst op 17 miljoen euro en die eis werd verworpen. Nu, voor een civiele rechtbank, schat Cardiff dezelfde schade op 100 miljoen euro..."