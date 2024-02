‘Monster’ Van Dijk, Klopp en ‘de jonkies’ bewierookt na bekerzege Liverpool

Liverpool legde zondag beslag op de Carabao Cup. Jürgen Klopp versloeg met zijn ploeg Chelsea en dat deed hij met een zwaar gehavend elftal. Virgil van Dijk kroonde zich tot held door in minuut 118 de winnende 0-1 binnen te koppen. Dit is wat de media in Engeland schrijven over het duel.

Klopp beschreef de prijs als de ‘meest speciale’ die hij in zijn trainerscarrière wist te pakken. En daar had hij zijn redenen voor. De ziekenboeg zit in Liverpool zó vol dat de Duitse trainer aangewezen was op de jeugd.

In de finale vielen Bobby Clark (19), James McConnell (19), Jayden Danns (18) en Jarell Quansah (21) allemaal in bij the Reds. Conor Bradley (20) en reservedoelman Caomin Kelleher (25) verschenen aan de aftrap.

Het is niet voor niets dat Gary Neville met een bijzondere quote op veel plekken in Engeland de headlines haalde. “Jurgen Klopp's kids beat Chelsea's billion-pound bottlejobs”, zei de analist.

Vrij vertaald: het bijzonder jeugdige Liverpool won van het verzakende, peperdure Chelsea-team. Uiteraard verwijzend naar de buitenproportionele bedragen waar Chelsea de afgelopen paar transferwindows mee smeet. “Je kan een wedstrijd verliezen maar je kan je niet zo vertonen als Liverpool vijf kinderen op het veld heeft staan”, bekritiseert Neville the Blues.

Sky Sports beoordeelt het optreden van Van Dijk met een 9. “Een masterclass. Een monster”, schrijft het medium. “Samen met Kelleher stond hij op. Hij zette geen voet verkeerd." De Daily Mail geeft de aanvoerder hetzelfde cijfer. “Een weergaloze vertoning.”

Over het optreden van Chelsea zijn de kranten streng. “Chelsea verspilt hun kans en laat maar weer eens zien wat voor raar team zij zijn”, kopt the Guardian, die de jongelingen van Klopp een groot compliment uitdeelt.

“Zijn onbevreesde jongelingen zijn de grootste nalatenschap van Klopp. Hij heeft een machine gebouwd waarin winnen zo normaal is, dat alle onderdelen vervangbaar zijn, zelfs als die onderdelen vervangen worden door kinderen.”

