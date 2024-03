Monica Geuze na breuk met Lars Veldwijk opnieuw gespot met profvoetballer

Monica Geuze heeft volgens roddelkoningin Yvonne Coldeweijer een nieuwe vriend aan de haak geslagen. De 28-jarige presentatrice had eerder een relatie met Lars Veldwijk, die momenteel in Spanje bij het CD Castellón van trainer Dick Schreuder onder contract staat. Hij is ook de vader van haar dochtertje Zara-Lizzy. Monica en Lars waren zo’n drie jaar samen en gingen eind 2019 uit elkaar.

Geuze zou het volgens de geruchten nu opnieuw gezellig hebben met een profvoetballer. Het gaat om James Lawrence, een 31-jarige Brit die elf keer voor de nationale ploeg van Wales uitkwam. Lawrence voetbal bij 1. FC Nürnberg, op het tweede niveau van Duitsland.

Volgens Coldeweijer zijn Geuze en haar nieuwe vlam vorige week samen gezien bij de Albert Heijn. Daarnaast zijn ze afgelopen zaterdag ook in elkaars gezelschap gespot tijdens hun vlucht naar Marrakech. “De hele vlucht waren ze kleffig en ook bij het uitstappen konden de twee niet van elkaar afblijven”, schrijft de juicevlogger.

Hoe de twee elkaar hebben leren kennen is niet duidelijk. Lawrence verkaste in 2008 van Queens Park Rangers naar HFC Haarlem. Later speelde hij ook nog in de jeugdopleiding van Ajax, Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk.

