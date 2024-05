Moisés Caicedo schiet Chelsea met schitterend schot van 45 meter op voorsprong

Moisés Caicedo heeft zondagmiddag op schitterende wijze de score geopend in het duel tussen Chelsea en AFC Bournemouth. De Ecuadoraan schoot vanaf de middenlijn raak, nadat hij zag dat doelman Neto ver uit zijn doel stond.

De wedstrijd was net een minuut oud toen Jackson in de zestien stormde en zijn schot richting de korte hoek gekeerd zag worden door doelman Neto. Niet veel later leek Raheem Sterling recht te hebben op een strafschop na een onhandige overtreding van zijn directe tegenstander. Chelsea bleef beter en probeerde het ditmaal via Conor Gallagher, die naast schoot.

??????. ??????. ????????!???? Moises Caicedo schiet raak voor Chelsea vanaf de middellijn! ?????? ??????? ??????? ? ?? Viaplay én Viaplay TV #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 19, 2024

Even later was het alsnog raak voor Chelsea. Sterling werd de diepte in gestuurd, maar kon uiteindelijk niet uithalen omdat Neto goed uit zijn doel kwam. De Braziliaanse goalie zag tot zijn schrik dat Caicedo het probeerde vanaf de middenlijn, sprintte terug richting doel, maar was te laat. De inzet van Caicedo viel schitterend binnen: 1-0.

