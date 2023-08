Mohammed Kudus voltooit zijn hattrick in mogelijk afscheidsduel bij Ajax

Donderdag, 24 augustus 2023 om 20:51 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:55

Mohammed Kudus heeft in een tijdsbestek van twee minuten tweemaal gescoord. Direct na zijn openingstreffer in de zestiende minuut van het play-offduel voor de Europa League tussen Ludogorets en Ajax schoot de Ghanees ook de 0-2 tegen de touwen. Vijf minuten voor rust maakte Brian Brobbey er met het hoofd 0-3 van. Kudus voltooide in de tweede helft zijn hattrick door een counter af te ronden: 0-4.

Kudus speelt donderdagavond mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Ajax, daar hij naar verluidt dicht bij een transfer naar West Ham United is. De aanvaller zette in de vijftiende minuut van het Europa League-duel met een geplaatst schot vanaf de rand van het zestienmetergebied de 0-1 voorsprong op het scorebord.

Enkele minuten later verdubbelde hij ook de voorsprong na een zeer fraaie aanval over meerdere schijven. Uiteindelijk had Kenneth Taylor de beslissende pass in huis op Kudus, die van dichtbij en op subtiele wijze afrondde: 0-2. In de veertigste minuut maakte Brian Brobbey er 0-3 van door een voorzet van Owen Wijndal binnen te koppen.

Ajax denderde in de tweede helft door en kwam in de vijftigste minuut op 0-4. Invaller Carlos Forbs snelde bij een counter voorbij zijn tegenstander en gaf de bal laag voor op Steven Bergwijn. De aanvoerder had geen ruimte om uit te halen en de legde de bal in plaats daarvan breed op Kudus. Die kon de bal simpel in het lege doel plaatsen.

