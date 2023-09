Mohammed Kudus met eerste goal van grote waarde voor West Ham United

Donderdag, 21 september 2023 om 23:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:07

Mohammed Kudus was donderdagavond van grote waarde voor West Ham United. De van Ajax overgekomen Ghanees maakte in de wedstrijd tegen TSC Backa Topola twintig minuten voor tijd de bevrijdende 2-1. De wedstrijd in de Europa League tegen de Servische opponent eindigde uiteindelijk in een 3-1 zege voor de ploeg van manager David Moyes.

Bijzonderheden:

West Ham, dat aantrad zonder Edson Álvarez maar met Kudus in de basis, had het opvallend lastig met TSC. Desondanks kreeg de houder van de Conference League wel de nodige mogelijkheden. Zo schoot Thilo Kehrer op de doelman van de Serviërs en kopte Konstantinos Mavropanos uit een hoekschop net naast. Nemanja Stojic zorgde zelfs bijna voor de 0-1, maar hij schoot vlak voor het rustsignaal net naast. Na rust vielen de goals wel.

?? Fout van Angelo Ogbonna wordt keihard afgestraft: Petar Stanic zet TSC Backa Topola op voorsprong in Londen ? — ESPN NL (@ESPNnl) September 21, 2023

Petar Stanic rondde keurig af na een enorme fout van Angelo Ogbonna op het middenveld. Een stunt leek in de maak, maar Nemanja Petrovic zorgde met een eigen doelpunt voor de 1-1. In eerste instantie leek Kudus de doelpuntenmaker, maar het bleek een eigen doelpunt. Ogenblikken later maakte Kudus alsnog zijn eerste treffer voor the Hammers. De aanvaller kopte prima raak uit een hoekschop: 2-1. Tomás Soucek maakte er ook nog 3-1 van. Ook de Tsjech kopte feilloos raak uit een corner.