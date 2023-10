Mohammed Kudus maakt eerste treffer en redt punt voor West Ham United

Mohammed Kudus heeft zondag een punt gered voor West Ham United. In het duel met Newcastle United keek de thuisploeg lang tegen een 1-2 achterstand aan, maar in de absolute slotfase trok de Ghanees de stand gelijk: 2-2. De ex-Ajacied viel na 75 minuten spelen in en maakte een kwartier later de bevrijdende gelijkmaker.

De ploeg van David Moyes, die met veertien punten uit acht wedstrijden het seizoen sterk begonnen is, begon zeer voortvarend aan de wedstrijd. Na nog geen tien minuten spelen kwamen the Hammers al op voorsprong. Emerson controleerde een lange bal knap, nam hem langs doelman Nick Pope en legde breed op Tomas Soucek, die hem in het lege doel kon rollen: 1-0. Na rust greep Newcastle met twee doelpunten in vijf minuten tijd de voorsprong. Tweemaal was het Alexander Isak die scoorde. Eerst belandde de bal uit een vrije trap voor zijn voeten, waarna de Zweed een fraaie voorzet van Kieran Tripper tot doelpunt promoveerde: 2-1. Dat leek lang voldoende voor de overwinning, maar daar stak Kudus in de negentigste minuut een stukje voor. De Ghanees haalde hard uit van randje zestien en zag zijn inzet in het net stuiteren: 2-2.

