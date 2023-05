Mohammed Kudus keert terug in basiself Ajax voor topper tegen AZ

Zaterdag, 6 mei 2023 om 19:47 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:58

John Heitinga heeft de opstelling van Ajax voor de topper tegen AZ bekendgemaakt. De oefenmeester kiest ervoor om de van een blessure teruggekeerde Mohammed Kudus direct in de basis te posteren. Devyne Rensch krijgt als rechtsback de voorkeur boven Jorge Sánchez. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op ESPN 2.

Gerónimo Rulli begint zoals verwacht onder de lat bij de Amsterdammers. De verdediging wordt gecompleteerd door Rensch, Jurriën Timber, Edson Álvarez en Jorrel Hato. Op het middenveld kiest Heitinga voor Kenneth Taylor, Davy Klaasen en Dusan Tadic. Steven Berghuis was een twijfelgeval, maar zit niet bij de selectie. In de voorhoede neemt Kudus zijn plek in, terwijl Brian Brobbey als spits fungeert. Steven Bergwijn is de linksbuiten van dienst.

Ajax kreeg deze week zeer welkome meevallers met de terugkeer van Rensch en Kudus. Laatstgenoemde maakte nog geen minuten in de na strafschoppen verloren bekerfinale van PSV, maar is tegen AZ weer volledig beschikbaar. De Ghanees gold voor zijn blessure als een van de meest bepaalde spelers bij de Amsterdammers. Ajax kan Kudus goed gebruiken, aangezien de club wat nieuwe aanvallende impulsen kan gebruiken. Kudus maakte tijdens het duel in Alkmaar eerder dit seizoen de openingstreffer, maar zag zijn ploeg desondanks met 2-1 verliezen. Mede daardoor bedraagt de voorsprong van nummer drie Ajax op nummer vier AZ slechts twee punten.

De nummer vier van de Eredivisie krijgt aan het eind van het seizoen een ticket voor de voorronde van de Conference League, het toernooi dat AZ dit seizoen nog hoopt te winnen. Voor de heenwedstrijd in Londen tegen West Ham United wacht de ploeg van Pascal Jansen een mooie test in Ajax. Net als de Amsterdammers kregen ook de Alkmaarders uitstekend nieuws uit de ziekenboeg te horen, daar Jens Odgaard en Vangelis Pavlidis weer volledig beschikbaar zijn. Daarnaast nadert Dani de Wit zijn rentree, al komt het duel in de Johan Cruijff ArenA, net als voor Jesper Karlsson, nog te vroeg. AZ treedt aan in speciale zwarte shirts, die na afloop geveild worden ten behoeve van de Alkmaar Zaanstreek Foundation.

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Timber, Alvarez, Hato; Klaassen, Taylor; Kudus, Tadic, Bergwijn; Brobbey.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Beukema, Kerkez; Clasie, Reijnders, Mijnans; Odgaard, Pavlidis, Van Brederode.