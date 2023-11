Kudus scoort bij vernedering Arsenal; ook Gakpo en Kluivert trefzeker in EFL Cup

Woensdag, 1 november 2023 om 22:47 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:48

Liverpool heeft woensdagavond de kwartfinale van de EFL Cup bereikt. De ploeg van manager Jürgen Klopp won op bezoek bij AFC Bournemouth met 1-2. Cody Gakpo opende de score, en namens de thuisploeg scoorde Justin Kluivert. Verder won Chelsea met 2-0 van Blackburn Rovers en schakelde West Ham United verrassend Arsenal uit: 3-0. Mohammed Kudus tekende daarbij voor de tweede treffer namens the Hammers.

AFC Bournemouth – Liverpool 1-2

Kluivert, die bij de thuisploeg in de basis begon, was al vroeg in de wedstrijd tot twee keer toe gevaarlijk. Zijn beide pogingen werden echter gekeerd door Liverpool-doelman Caoimhín Kelleher. Nadat ook Ryan Christie – wiens inzet net naast ging – niet had weten te scoren, begon Liverpool ook gevaarlijk te worden. Harvey Elliott zag zijn poging vanuit kansrijke positie echter gepakt worden door keeper Ionu? Radu. Toch kwam Liverpool niet veel later op voorsprong via Gakpo: hij scoorde na een hoekschop uit de rebound.

Liverpool, waar Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch overigens op de bank begonnen, kwam vlak na rust goed weg. Een corner belandde bijna in het doel, maar Joe Gomez kon de bal van de lijn koppen. Bournemouth bleef gevaarlijk, en Kluivert zette de bezoekers dan ook op gelijke hoogte. Enkele minuten nadat Antoine Semenyo oog in oog met Kelleher nog gemist had, zorgde de Nederlander met een kopbal uit een corner voor de 1-1. Lang kon Bournemouth echter niet van die stand genieten, want Darwin Núñez tekende zes minuten later op prachtige wijze voor de 1-2. De Uruguayaan krulde de bal vanaf de hoek van het strafschopgebied prachtig in de verre kruising. Daarmee zorgde hij tevens voor de eindstand.

Chelsea – Blackburn Rovers 2-0

Chelsea, met Ian Maatsen en Noni Madueke op de bank, domineerde in de eerste helft. Zo werd een poging van Reece James gekeerd door doelman Leopold Wahlstedt, schoot de Chelsea-aanvoerder even later naast en zag Enzo Fernández zijn schot ook gepakt worden door Wahlstedt. Toch ging Chelsea met een voorsprong de rust in: na een korte corner belandde de bal voor de voeten van Benoît Badiashile, die binnen kon schuiven.

Vlak na rust kwam Blackburn bijna op gelijke hoogte. Harry Leonard kon na een lange bal alleen op Roberto Sanchez af, maar schoot naast. Na een klein uur spelen verdubbelde Chelsea de score. De bezoekers leden balverlies op de eigen helft, de bal belandde bij Raheem Sterling en hij krulde in de verre hoek raak: 2-0. The Blues speelden het duel vervolgens rustig uit, en kwam nog bijna 0- 3-0. De van richting veranderde poging van Cole Palmer belandde echter op de paal.

West Ham United - Arsenal 3-1

Arsenal kreeg de eerste serieuze mogelijkheid van het duel via Kai Havertz, die zijn kopbal niet langs Lukasz Fabianski kreeg. Aan de andere kant kwam West Ham na een kwartier spelen vrij plotseling op voorsprong. Een scherp indraaiende hoekschop van Bowen kwam vlak voor de doellijn van Arsenal terecht, waar Ben White de bal ongelukkig in eigen doel kopte: 1-0. Echt grote kansen bleven uit in de eerste helft, maar vlak na rust kreeg Bowen een prima mogelijkheid om de score te verdubbelen. Zijn inzet kon echter worden gekeerd door Aaron Ramsdale.

De supporters in het London Stadium hoefden echter niet lang te treuren. Vijf minuten na rust spelen bracht Nayef Aguerd de bal middels een diepe pass bij Kudus, die in één keer aannam en de bal perfect voor zijn linker legde. De Ghanees schoot in één keer en zijn lage, harde inzet van Ramsdale in de verre hoek te machtig: 2-0.

???????????????????? ?? 2-0 voor West Ham United dankzij een schitterend doelpunt van Mohammed Kudus. Let ook even op de assist ?? ??? https://t.co/nK8Td7LMo8#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #CarabaoCup pic.twitter.com/6UwAKr9mYm — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) November 1, 2023

Daarmee was het duel voor Arsenal, dat grotendeels met een reserveteam aantrad, praktisch al gespeeld. Jarrod Bowen zorgde na een uur zelfs voor de derde treffer voor West Ham. Na een uitstekende actie van Kudus, die naar voren stormde, werd de bal vanaf rechts voor het doel gebracht. De bal kon nog werden weggewerkt, maar Bowen stond vervolgens klaar om af te drukken. Via de niet overtuigend ogende Ramsdale sloeg de bal tegen de touwen: 3-0. Martin Ødegaard zorgde er diep in blessuretijd nog wel voor dat Arsenal op het scorebord terechtkwam.