Mohammed Kudus doorstaat keuring en gaat Ajax dit weekend nog verlaten

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 23:53 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:55

Niets lijkt een overstap van Mohammed Kudus naar West Ham United meer in de weg te staan. Transfermarktexpert Fabrizio Romano weet te melden dat de aanvaller annex middenvelder de medische keuring bij de Londense club heeft doorstaan. Kudus gaat zondag zijn vijfjarige verbintenis ondertekenen.

Na afloop van het duel in de Europa League tussen Ludogorets en Ajax (1-4) liet Kudus voor de camera van RTL 7 al weten dat een vertrek uit Amsterdam zeer dichtbij is. "Ik denk het wel. Maar we gaan zien wat er de komende dagen gaat gebeuren. Ik leef van dag tot dag. Ik ben nu hier en ik doe mijn werk op het veld. Alles wat buiten het veld moet gebeuren regelt zichzelf." Een negatieve invloed op zijn spel hadden de transferperikelen zeker niet. Kudus blonk uit in Bulgarije en maakte een hattrick.

"De gesprekken gaan verder, maar dat is niet mijn werk", vervolgde Kudus. "Ik moet me gewoon focussen op trainen en op het veld. Mijn team regelt de rest. We gaan de komende dagen zien wat er gebeurt." De aanvaller werd ook gevraagd of hij Ajax gaat missen. "Daar antwoord ik op als alles officieel is." Die officiële bekendmaking wordt dit weekend dus nog verwacht. Tim Steidten, technisch directeur van West Ham, vloog vrijdag nog naar Bulgarije om de deal definitief rond te maken.

De onderhandelingen tussen Ajax en West Ham verliepen in eerste instantie nog enigszins stroef. De Amsterdammers wezen meerdere aanbiedingen van the Hammers naar de prullenbak, maar deze week werd bekend dat er toch een akkoord was bereikt. Volgens Romano gaat het om 45 miljoen euro inclusief bonussen. Daarnaast heeft Ajax ook een doorverkooppercentage bedongen van naar verluidt tien. Ajax heeft zich neergelegd bij het vertrek van Kudus en heeft zijn pijlen gericht op Thiago Almada (Atlanta United). Georges Mikautadze (FC Metz) geldt als een goedkoper alternatief voor de Argentijn.