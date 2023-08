Mohammed Kudus denkt Ajax te gaan verlaten: ‘Voor een goede club’

Donderdag, 24 augustus 2023 om 23:00 • Jan Hoeksema • Laatste update: 23:59

Mohammed Kudus denkt Ajax in de komende dagen te gaan verlaten, zo vertelt hij na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Ludogorets (1-4) in de Europa League. Alhoewel de Ghanees niet wil bevestigen dat hij bij West Ham United gaat tekenen, noemt hij het wel een 'goede club'. De 23-jarige aanvaller staat in de nadrukkelijke belangstelling van de Londenaren en lijkt een dezer dagen een transfer te gaan afronden.

Kudus krijgt de vraag of hij zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld voor Ajax. "Ik denk het wel. Maar we gaan zien wat er de komende dagen gaat gebeuren." De transferperikelen lijken geen negatieve invloed te hebben gehad op zijn spel. De linkspoot scoorde namelijk een hattrick in Bulgarije. "Ik leef van dag tot dag. Ik ben nu hier en ik doe mijn werk op het veld. Alles wat buiten het veld moet gebeuren regelt zichzelf."

"De gesprekken gaan verder, maar dat is niet mijn werk", vervolgt Kudus. "Ik moet me gewoon focussen op trainen en op het veld. Mijn team regelt de rest. We gaan de komende dagen zien wat er gebeurt." De aanvaller wordt ook gevraagd of hij Ajax gaat missen. "Daar antwoord ik op als alles officieel is."

Woensdag kwam naar buiten dat West Ham en Ajax een akkoord naderden over een transfer van Kudus. The Hammers maken een vast bedrag van 41,5 miljoen euro over. De transfersom kan middels bonussen nog met 3 miljoen euro oplopen, terwijl Ajax tien procent van de transferrechten in handen houdt. Daarmee komt na drie jaar een einde aan het dienstverband van Kudus in Amsterdam.