Mohamed Ihattaren veroordeeld tot zestig uur taakstraf: politie vindt bewijs na afluisteren gesprek

Mohamed Ihattaren is veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur, zo weet De Telegraaf dinsdag te melden. Hij is door het Openbaar Ministerie schuldig verklaard aan het medeplegen van een poging tot bedreiging en het mishandelen van zijn ex-partner.

Het OM acht bewezen dat de aanvallende middenvelder in oktober 2022 geprobeerd heeft iemand te bedreigen. Het bewijs kwam naar voren in een telefoongesprek van Ihattaren dat door de politie werd afgeluisterd in een onderzoek waarin hij zelf geen verdachte was, weet de krant.

Een paar maanden later ging Ihattaran opnieuw de fout in. Op 11 februari 2023 mishandelde hij zijn toenmalige partner. De voetballer deelde een paar klappen uit. Ze stapte toen naar de politie en deed aangifte.

Ihattaren heeft tijdens de hoorzitting beide feiten bekend en de creatieveling heeft aangegeven spijt te hebben.

Bij de strafbepaling waren er voor de officier van justitie enkele verzachtende omstandigheden, zo klinkt het. Hij is namelijk nooit eerder veroordeeld voor vergelijkbare feiten. Verder heeft Ihattaren gepaste hulp gezocht en is hij niet meer in aanraking gekomen met de politie.

De aanvallende middenvelder heeft zich volgens de berichtgeving al neergelegd bij de taakstraf. Hij heeft geen verzet ingesteld.

De eis is onherroepelijk en de rechter zal niet meer naar de zaak gaan kijken. Wie de mededader van de poging tot bedreiging is, is niet bekend.