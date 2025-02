Mohamed Ihattaren speelt zich in de kijker bij de KNVB en mag dromen van EK

Mohamed Ihattaren (23) heeft zich weer in de kijker gespeeld bij de KNVB, zo meldt ESPN vrijdag. De Nederlandse voetbalbond heeft de middenvelder van RKC Waalwijk recentelijk gepolst om voor Jong Oranje uit te komen.

In een analyse over de Utrechter brengt journalist Thijs Zwagerman het nieuws. “Dat de KNVB Ihattaren recentelijk polste om voor Jong Oranje uit te komen, tekent het vertrouwen dat men in Zeist nog altijd in de RKC’er heeft. Voor Ihattaren is het een mooie beloning voor zijn opmars.”

“Zes jaar nadat door de KNVB bombastisch werd aangekondigd dat Ihattaren voor het Nederlands elftal koos, kan hij zo alsnog zijn opwachting in Oranje maken. Jong Oranje speelt komende zomer een EK en trainer Michael Reiziger wil graag dat Ihattaren dan tot zijn selectie behoort”, aldus Zwagerman.

Vrijdag publiceert de KNVB de voorselectie van het Nederlands elftal en Jong Oranje. Omdat Ihattaren als net 23-jarige is geboren na 1 januari 2002 is dit de laatste cyclus dat de linkspoot voor het beloftenelftal mag uitkomen.

Ihattaren speelde als tiener tientallen jeugdinterlands namens Oranje. Met Nederland Onder 17 wist hij het jeugd-EK al eens te winnen.

Komende zomer wordt het interessant waar de toekomst van Ihattaren ligt. Zijn huidige contract in Waalwijk loopt af, maar RKC heeft de optie om deze verbintenis met een seizoen te verlengen.

Mo Allach, de technisch directeur die Ihattaren naar RKC heeft gehaald, vertrekt in ieder geval uit het Mandemakers Stadion. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Ihattaren op zo’n 300.000 euro.