Mohamed Salah draagt accessoire van ongeveer 700.000 euro tijdens contractondertekening bij Liverpool

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Mohamed Salah, die een heel duur horloge droeg tijdens zijn contractondertekening bij Liverpool.

De superster van the Reds zette deze week zijn handtekening onder een nieuw contract dat hem tot medio 2027 bij de club houdt. Salah deed dat in stijl. Om zijn pols zat namelijk een peperduur horloge.

Het ging om een blauwe Richard Mille RM 17-02 Tourbillon Titanium. Prijskaartje? Zo’n 700.000 euro. Het is niet de enige klok die Salah in zijn collectie heeft. De Egyptenaar werd de laatste jaren gespot met verschillende horloges die tonnen waard zijn.

Salah gaat volgens Engelse media zo’n 25 miljoen euro per jaar verdienen met zijn nieuwe contract op Anfield. Dat komt neer op zo’n 480.000 euro per week. Voor de blauwe Richard Mille RM 17-02 Tourbillon Titanium hoeft de linkspoot dus maar anderhalve week te werken.