Mohamed Ihattaren wordt in B-team van Slavia Praag gezet

Mohamed Ihattaren is in het B-team van Slavia Praag gezet, zo maakt de club bekend. De aanvallende middenvelder wordt daar geplaatst om verder aan zijn fitheid te werken. Na het trainingskamp eerder deze maand werd duidelijk dat Ihattaren nog verre van fit genoeg is om volledig aan te sluiten bij het eerste team.

Na te maken hebben gehad met onder meer fitheidsproblemen keerde Ihattaren eind 2023 terug in de voetballerij. Hij tekende een contract bij Slavia, dat hem tot het einde van het seizoen de kans gaf om zich te bewijzen. De voormalig middenvelder van PSV en Ajax moest eerst fit zien te raken en leek op de goede weg te zijn. Op sociale media liet Ihattaren zien bezig te zijn met zijn conditie.

Eerder deze maand trok Slavia naar Portugal, waar de club een trainingskamp had belegd. Ihattaren, die officieel geen onderdeel uitmaakt van de A-selectie, reisde mee met de groep, maar daar kwam de technische staf tot de conclusie dat Ihattaren nog niet over de gewenste fitheid beschikt. "Na afloop van het trainingskamp in Portugal heeft Mohamed Ihattaren zich aangesloten bij het B-team, waar hij verder gaat werken aan voornamelijk zijn fysieke gesteldheid", schrijft Slavia.

?? After the conclusion of the training camp in Portugal, Mohamed Ihattaren has joined the Slavia B-team, where he will continue primarily with physical conditioning. #SKSBtym pic.twitter.com/jwwNQQbqhd — SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) January 30, 2024

Tsjechische media hebben hun oordeel inmiddels al geveld over Ihattaren. "Het lijkt erop dat de moedige poging zal mislukken", schrijft iDNES.cz. Als Ihattaren wedstrijden gaat spelen voor het B-team van Slavia, gebeurt dat op het derde niveau van Tsjechië. "De derde klasse, waar veteranen Milan Skoda en Michal Svec zitten en Slavia's beste tieners spelen, betekent niet noodzakelijkerwijs dat de poging om het voormalige grote talent nieuw leven in te blazen is mislukt."

"Maar het laat tegelijkertijd zien dat hij nog niet succesvol is geweest. Omdat hij een geldig contract heeft, kun je niet zomaar afscheid van hem nemen. De club kiest er dus voor om hem naar het B-team te verplaatsen. Slavia nam een risico toen ze besloten de middenvelder in dienst te nemen. Voordat hij een contract voor een jaar met een optie op nog drie jaar tekende, speelde hij ruim anderhalf jaar nergens en had hij aanzienlijk overgewicht."

iSport.cz stelt dat Ihattaren 'nog lang niet zal opwarmen in de Eden Aréna'. "Volgens onze informatie heeft de Nederlandse voetballer het door de recente perikelen moeilijk gehad in het trainingskamp." De site doelt daarmee op het feit dat het Openbaar Ministerie Ihattaren vervolgt voor de vermeende mishandeling van zijn vrouw Yasmine Driouech.

"De comeback van de speler met ervaring bij Ajax en Juventus zal worden uitgesteld en gaat waarschijnlijk niet gebeuren in het shirt van Slavia." Het is nog niet duidelijk of en wanneer Ihattaren zal aansluiten bij het eerste team van Slavia, dat de competitie op 11 februari hervat. Daarnaast is de club ook nog actief in de Europa League.

