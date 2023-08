Mohamed Ihattaren wordt als held onthaald bij aankomst op vliegveld

Woensdag, 2 augustus 2023 om 11:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:20

Mohamed Ihattaren is op het vliegveld van Samsun welkom geheten door supporters van zijn nieuwe club Samsunspor. Op beelden op internet is te zien hoe zich een grote groep fans heeft verzameld om het gevallen toptalent te ontvangen. Ihattaren zet onder meer een liedje in en gaat op de foto. Ook worden er fakkels ontstoken.

Op beelden van zijn nieuwe werkgever is te zien dat Ihattaren samen met zijn vriendin door de deuren van de ontvangsthal komt, waarna hij luidkeels wordt toegezongen door de fans van Samsunspor. De aanvaller annex middenvelder krijgt meteen een sjaal omgehangen en wordt bedolven onder de uitzinnige Turkse fans.

Samsunspor’un yeni transferi Mohamed Ihattaren’den ilk üçlü! ?? Kanal 362 - Noyan Alper Cabbar (@CabbarNoyan) pic.twitter.com/RTiXuKFxEt — Samsunspor Haber (@samsunsporhber) August 1, 2023

Ihattaren lag sinds 2021 vast bij Juventus, dat destijds 1,9 miljoen euro overmaakte naar PSV. Uiteindelijk kwam hij geen minuut in actie voor de Italiaanse topclub, terwijl ook verhuurperiodes bij Ajax en Sampdoria faliekant mislukten. Bij Samsunspor hoopt hij zijn carrière nu dus nieuw leven in te blazen. Die club werd afgelopen seizoen kampioen op het tweede niveau van Turkije, waardoor het nu weer in de Süper Lig actief is.

Samsunspor’un yeni transferi Mohamed Ihattaren büyük bir coskuyla karsilandi.. ?? Kanal 362 - Noyan Alper Cabbar (@CabbarNoyan) pic.twitter.com/pbrUBj6bkN — Samsunspor Haber (@samsunsporhber) August 1, 2023

Er is Ihattaren veel aan gelegen om snel fit te geraken. Het eerste competitieduel staat voor 13 augustus op de planning, als Samsunspor op bezoek gaat bij Sivasspor. Een week later treft hij met Dusan Tadic een voormalig ploeggenoot, wanneer in eigen huis Fenerbahçe op bezoek komt. Ihattaren gaat een contract tekenen voor vier seizoenen tot de zomer van 2026.

Samsunspor’un yeni transferi Mohamed Ihattaren mesaleler ve tezahüratlarla karsilandi. ?? Kanal 362 - Noyan Alper Cabbar (@CabbarNoyan) pic.twitter.com/4qrBLpqZ3q — Samsunspor Haber (@samsunsporhber) August 1, 2023