Mohamed Ihattaren toont goede intenties aan nieuwe club en wil topfit worden

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Mohamed Ihattaren, die vol voor zijn kans lijkt te gaan bij Slavia Praag.

Ihattaren plaatst zondag een story op Instagram waarop is te zien dat hij aanwezig is in de sportschool. De 21-jarige aanvallende middenvelder tagt in de betreffende foto het officiële Instagram-account van Slavia Praag, dat Ihattaren tot het einde van dit seizoen de kans geeft om zich te bewijzen.

Mohamed Ihattaren met een foto vanuit de sportschool.

Ihattaren is vastgelegd tot het eind van het seizoen, maar zou bij goede prestaties langer kunnen blijven. In de verbintenis is namelijk een optie voor liefst drie extra seizoenen opgenomen. Ihattaren wordt dit seizoen vooral beloond op basis van prestaties, zo meldde Slavia afgelopen maandag.

"Slavia wil Ihattaren een tweede kans geven", zo schreef de Tsjechische topclub, die momenteel tweede staat in de competitie. "Mohamed is een groot voetbaltalent uit Nederland, die al op jonge leeftijd hele bijzondere dingen liet zien."

