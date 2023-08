Mohamed Ihattaren maakt na twintig dagen online comeback met één foto

Woensdag, 2 augustus 2023 om 20:22 • Laatste update: 22:05

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Mohamed Ihattaren is weer actief op Instagram. De aanvallende middenvelder zette zijn account op 13 juli om onduidelijke redenen op inactief, maar twintig dagen later heeft hij zich weer gemeld op het socialmediaplatform. Ihattaren verwijderde in februari nog al zijn foto's op Instagram, meer dan honderd in totaal. In mei verschenen er weer foto's van zijn huwelijk met Yasmine Driouech. Nu plaatst hij een nieuwe foto met zijn partner met als bijschrift: “Unconditional love.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dinsdag werd bekend dat Ihattaren een nieuwe club heeft gevonden. De 21-jarige middenvelder, wiens contract bij Juventus onlangs werd ontbonden, vervolgt zijn carrière bij Samsunspor. Dat maakte de Turkse club bekend via de officiële kanalen. Ihattaren tekent bij zijn nieuwe club, die komend seizoen actief is in de Süper Lig, voor vier jaar.