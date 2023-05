Mogelijke miljoenenstrop voor PSV door spierscheuring opgelopen bij juichen

Vrijdag, 5 mei 2023 om 20:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:48

Maximiliano Romero heeft opnieuw een zware blessure opgelopen, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De 24-jarige spits, die door PSV wordt verhuurd aan Racing Club in Argentinië, was dit seizoen op de goede weg, maar ligt voorlopig uit de roulatie met een spierscheuring. Saillaint detail: Romero liep de kwetsuur op bij het vieren van een doelpunt van een ploeggenoot.

PSV haalde Romero in 2018 met grote verwachtingen voor een kleine elf miljoen euro naar Nederland, maar de Argentijn kon zijn belofte mede door zware blessures nooit inlossen. De Eindhovenaren verhuren Romero aan Racing Club, waar de aanvaller een volledig kalenderjaar fit wist te blijven. Vrijdag ging het toch weer mis voor Romero, die geblesseerd raakte toen hij de gelijkmaker van ploeggenoot Nicolás Oroz in de Copa Libertadores tegen Flamengo (1-1) vierde.

Romero heeft volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad een tweedegraads spierblessure opgelopen aan de rectus femoris, een spier aan de voorzijde van het bovenbeen. Door de spierscheuring zal Romero naar verwachting enkele maanden uitgeschakeld zijn. Het nieuws uit Zuid-Amerika is een enorme tegenvaller voor PSV, dat juist van plan was om Romero in de zomer te gaan verkopen.

In dat kader werd het contract van de spits vorig jaar met een seizoen verlengd tot medio 2024. Zo voorkwam PSV dat Romero komende zomer transfervrij de deur uit kan lopen. De centrumspits speelde het afgelopen jaar veertig officiële wedstrijden voor Racing, waarin hij tot zeven goals en drie assists kwam. Namens PSV staat de teller op zeventien optredens, één doelpunt en twee assists.