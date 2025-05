Met Manchester United en Tottenham Hotspur die grote stappen hebben gezet richting de Europa League-finale, is er een grote mogelijkheid dat Engeland volgend seizoen een recordaantal deelnemers kan hebben in de Champions League. Naast de dit seizoen vijf vaste deelnemers plaatst de winnaar van de Europa League zich namelijk ook voor het miljardenbal.

Engeland staat eerste op de coëfficiëntenranglijst, waardoor de Premier League in plaats van vier vaste plekken er vijf ontvangt. Dit seizoen ontvingen Duitsland en Italië een extra vijfde plek voor het toernooi.

Ook tijdens het seizoen 2005/06 speelde Engeland met vijf teams. Chelsea, Arsenal, Manchester United, Everton en Liverpool namen toen deel aan het toernooi. Laatstgenoemde won de Champions League het seizoen daarvoor, maar eindigde in de Premier League buiten de top vier.

Met de huidige stand zouden Liverpool, Arsenal, Newcastle United, Manchester City en Chelsea volgend jaar recht hebben op Champions League-voetbal. Echter hebben Nottingham Forest en Aston Villa zelfs nog een reële kans op plaatsing. Nottingham staat gelijk in punten met Chelsea en Aston Villa heeft een achterstand van drie punten. Er zijn nog vier speelronden te gaan.

Mochten Manchester United en Spurs elkaar treffen in de Europa League-finale, dan is de hoop voor directe Champions League-plaatsing via de derde plek in Nederland vervlogen. Hiervoor moest Athletic Club het toernooi winnen en er in België nog het een en ander gebeuren.

Europees gezien zijn er, verdeeld over de drie competities, nog vier teams die een prijs kunnen pakken in Engeland. Arsenal verloor in de eerste halve finale van de Champions League met 0-1 van Paris Saint-Germain. Manchester United won met 0-3 van Athletic en Spurs met 3-1 van Bodø/Glimt. Chelsea won in de Conference League met 1-4 van Djurgårdens IF.

Woensdag 7 mei is voor Arsenal de returnwedstrijd. Een dag daarna volgen de halve finales van de Europa League en Conference League.