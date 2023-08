Moet PSV vrezen? Nieuwste gegadigde bereidt bod voor op gewilde Bakayoko

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 11:15 • Jan Hoeksema • Laatste update: 11:54

Brentford gaat zich op zeer korte termijn melden bij PSV voor Johan Bakayoko. Dat meldt Sacha Tavolieri van de Belgische tak van RMC Sport dinsdagochtend. De Engelsen gaan een bod van naar verluidt 25 miljoen euro indienen, dat doormiddel van bonussen op kan lopen tot 30 miljoen. Een dergelijk bedrag komt in de buurt van de transfersom die PSV wenst te ontvangen voor de Belg.

Onder meer De Telegraaf meldde namelijk dat de Eindhovenaren een verkoop van Bakayoko pas overwegen bij een bedrag van dertig miljoen euro plus bonussen. Eerder werd bijvoorbeeld een bod van twintig miljoen van Burnley afgewezen. In januari had Paris Saint-Germain zelfs slechts vijftien miljoen over voor de twintigjarige rechtsbuiten van PSV.

"De interesse van Brentford in Johan Bakayoko is oprecht", schrijft Tavolieri op het platform X. "De verwachting is dat The Bees een last-minute poging gaan wagen bij PSV in de komende 48 uur." Veel langer dan dat heeft Brentford ook niet, aangezien vrijdagavond om 00:00 uur de transfermarkt sluit. De Engelsen zullen dus snel moeten handelen, willen ze tijdig een deal met de huidige nummer vier van de Eredivisie willen sluiten.

Mocht Bakayoko daadwerkelijk een transfer naar Engeland maken, dan heeft PSV in ieder geval al wel een vervanger in het vizier. Hirving Lozano staat bovenaan het verlanglijstje van de Eindhovenaren en de 28-jarige Mexicaan ziet een terugkeer bij zijn oude ploeg naar verluidt wel zitten. Napoli verlangt volgens het Eindhovens Dagblad een bedrag van vijftien miljoen euro om de flankspeler van de hand te doen.