Moet Oranje vrezen? ‘Huijsen dreigt interlandcarrière bij ander land te kiezen’

Maandag, 23 oktober 2023 om 12:20 • Bart DHanis • Laatste update: 13:02

Dean Huijsen zou niet aarzelen om voor Spanje uit te komen als de Spaanse voetbalbond RFEF zich bij hem meldt, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde AS.

De pas achttienjarige verdediger is geboren in Amsterdam, maar verhuisde op vijfjarige leeftijd naar Spanje. Huijsen groeide daardoor grotendeels op in Marbella, gelegen in Andalusië.

AS schrijft dan ook dat het zijn grote droom is om voor het Spaanse nationale elftal uit te komen. Ondanks het feit dat de mandekker al voor meerdere jeugdelftallen van Oranje heeft gespeeld en inmiddels zelfs aanvoerder is van Nederland Onder 19.

Het nieuws is opvallend te noemen, gezien Huijsen in maart van dit jaar dit zei tegenover Voetbalzone: “De optie om voor Spanje te spelen was er wel, maar daar denk ik op dit moment niet aan. In principe speel ik mijn interlands gewoon voor Nederland, al weet je natuurlijk nooit hoe het gaat lopen. Normaal gesproken ga ik wel gewoon voor Oranje uitkomen.”

Huijsen is een van de kroonjuwelen van de opleiding van Juventus en speelt zijn wedstrijden in de Serie C, voor Juventus Next Gen. De boomlange verdediger maakte zondagavond zijn debuut in de gewonnen topper tegen AC Milan (0-1).

Huijsen werd in 2021 opgepikt door de Italiaanse grootmacht. De verdediger, die toen onder contract stond bij Málaga CF, genoot ook interesse van FC Barcelona en Real Madrid, maar koos voor een avontuur in Italië.

Mocht de RFEF Huijsen benaderen, dan zal hij 'geen seconde aarzelen' om voor Spanje te kiezen. Vanaf dat moment moet een nationalisatieprocedure worden gestart, zoals de Spaanse bond dat onlangs ook heeft gedaan met Aymeric Laporte (Al-Nassr) en Robin Le Normand (Real Sociedad).

Huijsen maakte op Juventus-trainer Massimiliano Allegri en de Italiaanse analisten een goede indruk in het duel met Milan. “Hij gaat een geweldige carrière tegemoet, hij heeft geweldige dingen gedaan”, zei zijn trainer na afloop. “Hij anticipeerde knap op een actie van Rafael Leão en bediende toen een ploeggenoot. Erg goed”, liet voormalig international Ciro Ferrara optekenen.