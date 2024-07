Moet Brian Brobbey zich zorgen maken bij Ajax? 'Dat zeg ik niet, maar...'

Moet Brian Brobbey zich onder Francesco Farioli zorgen maken bij Ajax? ‘Dat zeg ik niet, maar...’

Cristian Willaert vraagt zich af hoe Brian Brobbey en Steven Bergwijn zullen gaan functioneren onder Francesco Farioli, de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De verslaggever sluit niet uit dat de Italiaanse coach ingrijpt als de aanvallers te weinig arbeid verrichten op de helft van de tegenstander.

"Afgelopen seizoen blonken zij niet uit in het veroveren van ballen in het laatste deel van het veld", legt Willaert maandag in Voetbalpraat de vinger op de zere plek bij Brobbey en Bergwijn. "En dat is een absolute must als je in het moderne voetbal resultaten wil boeken."

"We hebben op het EK gezien dat ploegen met enorm goede spelers ver kunnen komen als ze dat doen", verwijst de verslaggever naar EURO 2024. "Als Bergwijn en Brobbey dat niet doen, dan zullen ze snel gewisseld worden door Farioli. Ik zeg niet dat Brobbey niet opgesteld wordt. Maar als hij geen druk zet en na zestig minuten moe is, dan komt Chuba Akpom er gewoon in."

"Het is niet zo dat Brobbey en Bergwijn luie spelers zijn die geen zin hebben om druk te zetten", plaatst Willaert direct een kanttekening bij zijn analyse over de aanvallers van Ajax. "Want Bergwijn heeft het in fases wel laten zien. En bij het Nederlands elftal heeft hij het een paar keer goed gedaan."

"Aan het einde van het seizoen zag je dat hij zich extra kon motiveren voor een plekje bij Oranje. Maar je zag ook dat hij meeging in het niveau van Ajax dat omlaag ging", aldus Willaert, die John van 't Schip erbij betrekt. "Misschien was de coaching ook zodanig dat mensen niet tot het uiterste werden geprikkeld. En dan wordt het bij hem ook heel snel minder."

Farioli

Willaert zag al diverse trainingen van Ajax in de voorbereiding en is onder de indruk van het fanatisme van Farioli. "De intensiteit in de coaching valt het meest op. Het is een cliché, maar deze man zit er echt bovenop. Een beetje vergelijkbaar met Peter Hyballa."

"Maar het is allemaal heel functioneel. Louis van Gaal had dat vroeger ook in de voorbereiding. Iedere gelegenheid die Farioli heeft om een speler aan te sporen of bij te sturen, grijpt hij aan", beschrijgt de verslaggever de intense werkwijze van Farioli in Amsterdam.

