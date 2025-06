Moet Arne Slot vrezen? Liverpool-speler met 342 duels plots topkandidaat in LaLiga

Een avontuur in LaLiga lonkt voor Andy Robertson. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt zaterdag via X dat Atlético Madrid serieus in de markt is voor de Schotse linksback van Liverpool, die wel oren lijkt te hebben naar de Spaanse competitie en inmiddels in gesprek is met de grootmacht uit Madrid.

Volgens Romano wordt Robertson intern bij Atlético gezien als de ideale kandidaat voor de linksbackpositie. De 31-jarige vleugelverdediger, met een transferwaarde van 18 miljoen euro op Transfermarkt, ligt nog een seizoen vast bij de kampioen van Engeland.

Het is de vraag of manager Arne Slot Robertson een jaar voor het verstrijken van zijn contract op Anfield laat vertrekken. De routinier wordt zeer gewaardeerd bij the Reds en gaf zelf onlangs aan het bijzonder naar zijn zin te hebben bij de grootmacht.

Robertson veroverde bij Liverpool onder meer twee landstitels en de Champions League. Ook de FA Cup, EFL Cup (2), Community Shield, Europese Supercup en het WK voor clubteams staan op zijn palmares.

Liverpool lijkt al enige tijd rekening te houden met een tussentijds vertrek van Robertson. Milos Kerkez geniet na een sterk seizoen concrete interesse van Liverpool, dat omgerekend 54 miljoen euro moet neerleggen voor de linksback van Bournemouth.

Romano benadrukt dat Atlético Robertson hoger op het wensenlijstje heeft staan dan Theo Hernández. Dit ondanks het feit dat de Madrilenen onlangs onlangs tot een akkoord kwamen met AC Milan over de komst van de Franse verdediger.

Hernández leek eerder nog op weg naar Al-Hilal, dat 35 miljoen euro bood voor de linksback. AC Milan ging akkoord, maar de Fransman zei uiteindelijk 'nee' tegen een contract voor drie seizoenen en een jaarsalaris van 18 miljoen euro.

De 27-jarige Hernández heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Atlético, dat maar de helft wil betalen van het bedrag dat Al-Hilal wilde neerleggen. Het lijkt er nu echter op dat Hernández tweede keus is achter Robertson.