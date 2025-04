Moet Antoni Milambo nu al vertrekken bij Feyenoord? Analisten ESPN zeggen bijna allemaal hetzelfde

Hoewel Antoni Milambo pas voor het eerste seizoen echt een vaste waarde is in de hoofdmacht van Feyenoord, heeft hij nu al de interesse gewekt van clubs in het buitenland. Brentford zou de gesprekken met de twintigjarige middenvelder al hebben geopend. Bij Voetbalpraat op ESPN wordt de situatie besproken, met daarbij een duidelijk advies voor Milambo.

Deze week maakte 1908.nl bekend dat Milambo in de belangstelling staat van Brentford. De club uit de Premier League wordt verwacht zich spoedig te melden bij Feyenoord met een eerste bod, dat naar verluidt rond de zestien miljoen euro zal liggen.

Hoewel Ali Boussaboun denkt dat het een geweldige vervolgstap is voor Milambo, vraagt Mario Been zich af of de middenvelder bij Brentford meteen zou gaan spelen. “Dat blijft altijd een probleem. Milambo is natuurlijk een groot talent, heeft een enorm loopvermogen. Maar dit zijn wel grote stappen”, heeft hij zijn twijfels.

“Ik snap dat het financieel gezien een geweldige stap is, maar je moet wel gaan spelen. Hij heeft wel het fysiek ervoor, de voorwaarden zijn er. Maar gaat hij meteen spelen? Je zag het bij Wieffer ook, die met heel veel bombarie daarheen ging”, trekt hij de vergelijking met de middenvelder die Feyenoord vorig jaar een recordbedrag opleverde.

Na presentator Wouter Bouman, sluit ook Kees Kwakman zich volledig aan bij zijn collega. “Ik denk dat Marco van Basten het niet eens is met deze stap. Langer in Nederland blijven, zegt hij altijd. En ik vind dat hij daar ook wel een punt heeft. Maar aan de andere kant snap ik zo’n stap ook wel weer, als deze bedragen worden genoemd…”

“Dat denkt Feyenoord natuurlijk ook. Voor dat bedrag, misschien nog een doorverkooppercentage, want die jongen kan zich daar natuurlijk nog ontwikkelen en nog een stap maken. Maar het is eigenlijk voor hem… Je zou toch eigenlijk zeggen: blijf lekker bij Feyenoord nog even”, besluit hij.

Milambo debuteerde in 2021 onder Arne Slot in het eerste van Feyenoord. Dit seizoen speelde hij 38 wedstrijden, waarin hij zeven keer scoorde en evenveel assists afleverde. De uitwedstrijd in de Champions League tegen Benfica gold voor hem persoonlijk als absoluut hoogtepunt. Milambo scoorde twee keer in de 1-3 overwinning. Bij Feyenoord loopt zijn contract nog tot medio 2027.