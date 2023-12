Moeder van PSV-speler is supporter RC Lens: ‘Een speciale wedstrijd voor mij’

Voor Olivier Boscagli wordt de Champions League-wedstrijd tegen RC Lens dinsdagavond een hele bijzondere. Zijn moeder komt uit de buurt van Lens en is zelfs fan van de club. Boscagli kon er tijdens de persconferentie maandagmiddag wel om lachen en heeft er alle vertrouwen in dat PSV zijn eerste overwinning in dit Champions League-seizoen gaat boeken.

RC Lens promoveerde drie jaar geleden naar de Ligue 1 en werd vorig jaar, mede door de inmiddels vertrokken sterkhouders Seko Fofana (Al Nassr) en Loïs Openda (RB Leipzig), tweede op het hoogste niveau in Frankrijk, waardoor ze een direct ticket voor het miljardenbal af wisten te dwingen. “Lens is een kleine stad, maar de club is heel groot”, zegt Boscagli.

“Het wordt een hele speciale wedstrijd voor mij”, aldus de Monegask. “Iedereen kent de bijzondere sfeer hier, we moeten daar niet van onder de indruk raken en gewoon ons eigen spel blijven spelen. Omdat zij in een wat ander systeem (3-4-3, red.) spelen, veranderen er misschien wat details, maar wij blijven onze stijl trouw.”

De moeder van Boscagli groeide op in Arras, een dorpje op zo’n twintig kilometer afstand van Lens, maar de PSV-verdediger speelde er zelf nooit en heeft ook nog nooit een wedstrijd gespeeld tegen de ploeg. Voor trainer Peter Bosz is dat wel anders. Hij kwam Lens meerdere keren tegen in zijn trainersperiode bij Olympique Lyon.

“Ik weet waartoe ze in staat zijn”, aldus de oefenmeester van PSV. “Met Seko Fofana en Loïs Openda zijn ze wel twee belangrijke spelers kwijtgeraakt, al hebben ze er met Elye Wahi een goede speler voor teruggekregen. Het blijft een elftal met veel kwaliteit, dat in een herkenbaar systeem speelt.”

Boscagli is enorm te spreken over de speelstijl die Bosz zo snel in het elftal heeft geslepen. “Je verdedigt niet met vier of vijf, maar met elf. We hebben dit seizoen een aantal andere spelers en een andere stijl. We spelen veel verder van het doel dan vorig jaar en dus incasseren we minder tegentreffers”, stelt Boscagli.

RC Lens staat momenteel vijftiende in de Ligue 1 en won slechts twee van de eerste negen competitiewedstrijden. Wel wonnen de Fransen de vorige wedstrijd in de Champions League met 2-1 van Arsenal. In een kolkend stadion had Arsenal geen antwoord op het sterke spel van Lens. De wedstrijd tussen Lens en PSV begint dinsdag om 21:00 in het Stade Bollaert-Delelis in Lens.



