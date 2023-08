Moeder van omstreden Rubiales in hongerstaking door ‘heksenjacht’ op zoon

Maandag, 28 augustus 2023 om 16:20 • Wessel Antes • Laatste update: 16:22

Ángeles Béjar, de moeder van de omstreden Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales, heeft zichzelf opgesloten in een kerk in het Andalusische Motril. De Spaanse vrouw stelt pas weer te gaan eten wanneer de ‘onmenselijke en bloeddorstige heksenjacht’ op haar zoon ten einde is. Rubiales ligt flink onder vuur nadat hij sterspeelster Jenni Hermoso een kus op de mond gaf tijdens de viering van de Spaanse eindzege op het Vrouwen WK. De FIFA heeft Rubiales reeds negentig dagen geschorst. Diverse Spaanse media suggereren ondertussen dat de Spaanse voetbalbond om die reden uit de UEFA dreigt te stappen.

Béjar, de moeder van Rubiales, kan niet geloven dat iedereen zich tegen haar zoon heeft gekeerd. Ze zegt in protest te gaan totdat haar zoon wordt vrijgesproken van alle ‘onwaarheden’. In gesprek met EFE reageert Béjar op haar hongerstaking. “Er heeft geen grensoverschrijdend gedrag plaatsgevonden, want er was goedkeuring van beide partijen. Dat bewijs leveren de foto’s van het moment ook. Mijn zoon zou er nooit voor kiezen om iemand pijn te doen.” Béjar zou zich momenteel samen met haar zus hebben opgesloten in een kerk in Motril.

Dreigement

De Spaanse voetbalbond (RFEF) schaart zich achter Rubiales en dreigt zelfs uit de UEFA te stappen vanwege ‘overheidsinmenging’. Volgens de berichtgeving uit Spanje heeft de bond een brief gestuurd aan de UEFA, waarin men dreigt uit de UEFA te stappen indien Rubiales geschorst wordt. In dat geval kunnen Spaanse clubs niet deelnemen aan de Europese competities. Ook het nationale elftal zal dan niet meer deelnemen aan UEFA-competities. De Spaanse voetbalbond stelt nog altijd dat Hermoso liegt. “Het bewijs is overduidelijk, de voorzitter heeft niet gelogen.” De bond doet er alles aan om Rubiales vrij te pleiten en overweegt juridische stappen jegens de speelster. De 46-jarige bondsvoorzitter mag van de FIFA geen contact meer hebben met Hermoso.

Volgens Rubiales zou hij Hermoso hebben gevraagd of hij haar op de mond mocht kussen, waarop de Spaanse 'oke' zou hebben geantwoord. Die beweringen worden tegengesproken door de speelster. "Ik voel me kwetsbaar en het slachtoffer van een agressie, een impulsieve daad, ongepast en zonder enige instemming van mijn kant. Simpel gezegd, ik werd niet gerespecteerd", zei ze vrijdag. Spaanse voetbalprominenten als Iker Casillas, David de Gea en Borja Iglesias scharen zich via sociale media achter Hermoso.