Moeder van Bosz krijgt microfoon op persmoment en heeft hartverwarmende woorden

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 22:14 • Mart van Mourik

Peter Bosz is gematigd tevreden over het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard. De Eindhovenaren wonnen het Eredivisie-duel zaterdag met 3-1 en kende weinig moeite met zijn tegenstander in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen RC Lens, maar de tegentreffer was een smetje op de overwinning. Aan het einde van de persconferentie greep de moeder van Bosz de kans om haar zoon hartverwarmende woorden te geven.

In het Philips Stadion was het team van trainer Bosz een maat te groot voor Fortuna Sittard. Na de 1-0 van Guus Til voor rust zorgden André Ramalho en Johan Bakayoko in het tweede bedrijf voor de beslissing; in de slotminuut tekende Kaj Sierhuis nog de eretreffer aan vanaf elf meter.

In de slotminuut van de wedstrijd maakte invaller Malik Tillman een onfortuinlijke overtreding in de eigen zestien, waardoor arbiter Rob Dieperink dat bal op de stip legde. Het moment leidde tot veel ontevredenheid bij Bosz. “Maar Malik leert hiervan en hij zal hier uiteindelijk beter van worden”, concludeert de coach op de persconferentie.

Verder werd voorafgaand aan het duel met Fortuna duidelijk dat Armel Bella-Kotchap niet fit genoeg was om aan de aftrap te verschijnen. Ook tegen RC Lens zal de centrale verdediger niet van de partij zijn, weet Bosz.

Net als tegen Fortuna zal André Ramalho, zaterdagavond trefzeker, de honneurs waarnemen in de Champions League. Ondanks het tegenvallende optreden van de Braziliaan tegen Sevilla heeft Bosz veel vertrouwen. “Over André maak ik me geen zorgen. Hij is een mentaliteitsspeler en staat er."

Tegen het einde van de persconferentie was er nog een hartverwarmend moment, toen de moeder van Bosz de kans kreeg om haar zoon toe te spreken. Ze mocht van de coach van PSV geen vraag stellen, zo gaf hij zelf knipogend aan, maar ze maakte wel van de gelegenheid gebruik om uit te spreken dat ze ‘heel erg trots’ is.

Komende dinsdag neemt PSV het in de cruciale derde speelronde van de Champions League op tegen RC Lens. De Eindhovenaren hebben een overwinning nodig om uitzicht te houden op overwintering in het miljardenbal.