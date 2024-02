Moddergevecht dreigt: ‘Team Jonk eist miljoenenbedrag van FC Volendam’

De arbitragezaak tussen FC Volendam en ‘Team Jonk’, bestaande uit Jonk (technisch manager), Jasper van Leeuwen (technisch directeur) en Ruben Jongkind (hoofd jeugdopleiding) dreigt woensdagavond een groot moddergevecht te worden, zo schrijft Mike Verweij namens De Telegraaf. Het was al bekend dat de Eredivisionist tienduizenden euro’s van clubicoon Jonk eist. Nu klinkt ‘in het dorp het hardnekkige gerucht’ dat de tegeneis van Team Jonk anderhalf miljoen euro bedraagt.

Joost Quant, de advocaat van Team Jonk, is bereid om De Telegraaf ‘gezien de framing’ in aanloop naar de arbitragezaak een korte toelichting te geven. “Die tegeneis van anderhalf miljoen euro komt niet bij ons, maar kennelijk bij FC Volendam vandaan", beweert hij.

“Het is een vraagteken hoe zij eraan komen. Ik kan alleen vertellen dat wij in onze terugvordering hebben gesteld dat de gedragingen van FC Volendam en de voortdurende aanvallen op de personen van Team Jonk de relatie hebben verstoord en het werk vrijwel onmogelijk hebben gemaakt.”

Quant laat weten wat Team Jonk dan wel eist. “Team Jonk heeft gesteld dat de RvC van FC Volendam in arbeidsrechtelijke zin ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.” De contracten van Jonk, Van Leeuwen en Jonkind lopen allen tot medio 2026. "Dan is het gebruikelijk dat je als werknemer een billijke vergoeding vraagt.”

Quant laat overigens weten dat de arbitragezaak van woensdagavond alleen om Wim Jonk en voormalig trainer Matthias Kohler gaat. De Telegraaf vindt het vreemd hoe FC Volendam dan bij een bedrag van anderhalf miljoen euro komt.

“Door ons is slechts de bandbreedte aangegeven die de arbitragecommissie heeft om de vergoeding toe te kennen", reageert de advocaat van Team Jonk. “Daar heeft FC Volendam zijn eigen berekening op losgelaten." Quant stelt dat FC Volendam op deze wijze aan anderhalf miljoen euro is gekomen, om zo te suggereren dat Team Jonk de club failliet zou maken.

“Het is opnieuw een voorbeeld van hoe FC Volendam met deze zaak omgaat en cijfers presenteert. Er is geen oog voor nuance en alleen de uitersten worden geframed”, aldus Quant. FC Volendam-bestuursvoorzitter en voormalig RvC-voorziter Jaap Veerman weigert in aanloop naar de arbitragezaak op vragen van de ochtendkrant in te gaan.

