Mo Allach stopt na dit seizoen bij RKC Waalwijk; overstap binnen de Eredivisie lonkt

RKC Waalwijk neemt na dit seizoen afscheid van technisch directeur Mo Allach, zo communiceert de Brabantse club via de officiële kanalen. Volgens ESPN staat de 51-jarige Hagenaar in de belangstelling van FC Groningen.

Via de clubwebsite neemt algemeen directeur Willem van der Linden een voorschot op het afscheid van Allach. “Mo heeft een enorme rol gespeeld in de ontwikkeling van RKC Waalwijk in de afgelopen jaren. Zijn creatieve en strategische blik, netwerk en oog voor talent hebben ons als club geholpen om verder te bouwen en op Eredivisie-niveau te blijven presteren.”

“We zijn hem daar zeer dankbaar voor en gaan later uitgebreid terugblikken op de mooie tijd die we samen hebben gehad. Voor nu ligt de volledige focus op het huidige seizoen en de handhaving in de Eredivisie”, besluit Van der Linden.

Ook Allach zelf komt aan het woord. “RKC is en blijft een bijzondere club voor mij. De afgelopen vijf jaar hebben we, samen met de RvC en een aantal echte clubmensen, stappen gezet en een sterke basis gelegd.”

Allach is toe aan een volgende uitdaging. “Ik heb voor mezelf besloten na vijf jaar de balans op te maken. Ik ben trots op wat we met z’n allen hebben bereikt en kijk uit naar de laatste maanden waarin we er alles aan zullen doen om RKC opnieuw veilig te spelen in de Eredivisie.”

Mogelijk volgt Allach voormalig algemeen directeur Frank van Mosselveld naar Groningen. Het duo werkte tussen 2020 en 2024 uitstekend samen in Waalwijk.

Allach wist afgelopen zomer te stunten met de komst van Mohamed Ihattaren. Bij RKC lijkt de 23-jarige middenvelder zijn laatste strohalm te grijpen.