Misser Dumfries breekt Inter niet op: rode loper voor Napoli ligt uit

Zondag, 30 april 2023 om 14:28 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:46

Napoli kan zondag landskampioen van Italië worden. Bij een overwinning van nummer twee Lazio op Internazionale zou het titelfeestje van gli Azzzurri nog met minimaal een week uitgesteld worden, maar dat mocht niet zo zijn: Inter won met 3-1. Napoli kan zo later op de middag op onoverbrugbare afstand van Lazio komen. Invaller Denzel Dumfries onderscheidde zich nog op negatieve wijze door een gigantische kans om zeep te helpen.

Met nog zeven wedstrijden te gaan stond Lazio vóór Inter-uit nog op 61 punten. De 78 punten van Napoli betekenden dat een zege in het Giuseppe Meazza de Romeinen nog minimaal een week in race zouden houden. In dat kader begon Lazio goed. Na dertig minuten zette Felipe Anderson een één-twee op, kreeg de bal op randje zestien terug en mikte met precisie in de linkerhoek: 0-1. Vijf minuten daarvoor had Inter-middenvelder Henrikh Mkhitaryan al een goal afgekeurd zien worden wegens buitenspel.

Invaller Denzel Dumfries krijgt een dot van een kans op de gelijkmaker, maar voorlopig blijft het 0-1 in Milaan...

Lazio zette de hosts met de rug tegen de muur en zag André Onana tot tweemaal toe de 0-2 voorkomen. Eerst redde de voormalig Ajacied op een inzet van Ciro Immobile, alvorens hij een kopstoot van Alessio Romagnoli onschadelijk maakte. Inter-trainer Simone Inzaghi had genoeg gezien en besloot Dumfries te brengen voor Danilo D'Ambrosio. Met de Nederlander op rechts ging het eindelijk beter lopen. Wel onderscheidde Dumfries zich zélf nog op negatieve wijze: hij peerde gruwelijk mis bij een voorzet op maat van Romelu Lukaku.

Het zou Inter echter niet opbreken. Lautaro Martínez reageerde een kwartier voor tijd uitermate attent op een steekbal van Lukaku en zorgde daarmee alsnog voor de verdiende 1-1. Daarbij bleef het niet. Robin Gosens promoveerde een fraaie bal van Lukaku in minuut 83 via een volley tot de 2-1 (en raakte daarbij tevens geblesseerd), voordat Martínez voor de allesbeslissende 3-1 zorgde. Stefan de Vrij kwam in de slotfase nog binnen de lijnen voor Gosens.

2-1! Inter draait het helemaal om. Robin Gosens is de held van Milaan en Napels