Misrekening van Koeman? 'Je kan niet ontkennen dat hij slecht heeft gespeeld'

Misrekening van Ronald Koeman? ‘Je kan niet ontkennen dat Memphis Depay slecht heeft gespeeld’

Theo Janssen vindt dat Memphis Depay slecht heeft gepresteerd op het EK, dat voor Nederland eindigde in de halve finale. In de optiek van de voormalig middenvelder van onder meer Vitesse en Ajax liet Memphis zich veel te weinig gelden als diepste spits van Oranje.

Presentator Sjoerd van Ramshorst wil weten of Ronald Koeman een misrekening heeft gemaakt door voor Memphis te kiezen. "Ja, absoluut. Je kan niet ontkennen dat hij het slecht gedaan heeft", analyseert Janssen donderdagavond in Studio Fußball.

"Memphis is een prima speler, als hij fit en in vorm is", brengt de analist direct een belangrijke nuance aan. "Hij heeft het nadeel dat hij als spits altijd in zones terechtkomt op het middenveld waar hij omringd is door heel veel tegenstanders."

"Dan moet hij supersnel handelen en van daaruit de sprint trekken richting de spits. Dat kan hij gewoon niet belopen", aldus de vijfvoudig international van het Nederlands elftal.

Mulder

"Hij kan er zelf niets aan doen, hé", neemt tafelgenoot Youri Mulder het op voor Memphis. "Hij doet alles om te spelen en steekt z'n vinger op van: 'Ik wil spelen'. We kunnen het hem niet verwijten."

"Ja, dat hij niet goed speelt misschien. Maar hij doet wel zijn best. Het is meer de coach dan dat je hem de schuld kan geven", betrekt Mulder Koeman in de discussie over Memphis.

Rapportcijfer

Memphis Depay kreeg vaneen 6 voor zijn optreden tegen Engeland. "Hij zat er goed in in de beginminuten in het Signal Iduna Park. Dat werd gaandeweg de eerste helft minder, net als bij zijn ploeggenoten, toen Engeland het heft in handen nam."

"Memphis voelde na ruim een uur spelen aan zijn hamstring en de aanvaller moest direct gewisseld worden. Koeman koos ervoor om Joey Veerman in te brengen om de balans te herstellen", zo valt te lezen in het rapport.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties