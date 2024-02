Mislopen WK onder Van Gaal deed ervaren international pijn: ‘Dit hoort niet’

Het doet Donyell Malen nog altijd pijn dat hij het WK 2022 in Qatar heeft moeten missen. De aanvaller van Borussia Dortmund was een van de dertien afvallers bij Oranje die de laatste schifting van toenmalig bondscoach Louis van Gaal niet overleefde.

Malen debuteerde in 2019 in Oranje en speelde sindsdien 28 interlands, waarin hij vijf keer het net wist te vinden. De vleugelaanvaller behoorde in 2021 tot de EK-selectie van Frank de Boer, maar Van Gaal liet hem voor het WK van 2022 thuis.

De inmiddels 72-jarige keuzeheer gaf uiteindelijk de voorkeur aan Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (op dat moment FC Barcelona), Cody Gakpo (op dat moment PSV), Noa Lang (op dat moment Club Brugge), Vincent Janssen (Royal Antwerp), Luuk de Jong (PSV) en Wout Weghorst (op dat moment Besiktas).

Voor Malen kwam het mislopen van het WK hard aan, aangezien Van Gaal hem tijdens de WK-kwalificatie wel geregeld gebruikte als invaller. “Het was een grote teleurstelling”, zegt de aanvaller van Borussia Dortmund tegenover de NOS. “Ik dacht: dit hoort niet en dit wil ik niet.”

Tijdens Koemans tweede ambtstermijn als bondscoach van Oranje kon Malen altijd rekenen op een oproep, waardoor hij komende zomer mag hopen op een uitverkiezing voor het EK in Duitsland. “Elke voetballer wil spelen op een EK, dus ik ook”, laat Malen weten.

"We hebben een heel sterk team. We zitten op voorhand misschien niet bij de drie favorieten, maar op een eindtoernooi weet je nooit wat er kan gebeuren.”

Het Nederlands elftal werd bij de loting voor het EK van 2024 gekoppeld aan Frankrijk, Oostenrijk en een playoff-winnaar (Polen/Wales/Estland/Finland) in groep D.

