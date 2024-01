Mislopen Ancelotti heeft opmerkelijk gevolg: BraziliÃ« ontslaat bondscoach

Mislopen Ancelotti heeft opmerkelijk gevolg: Brazilië ontslaat bondscoach

Fernando Diniz is ontslagen als bondcoach van Brazilië. De 49-jarige Braziliaan vervulde die functie sinds afgelopen zomer, en aanvankelijk leek het de bedoeling dat hij aan zou blijven totdat Carlo Ancelotti het stokje over zou nemen. Laatstgenoemde verlengde zijn contract bij Real Madrid echter onlangs, en dat lijkt directe gevolgen te hebben gehad voor Diniz.

Tot eind 2022 was Tite de bondscoach van Brazilië. Hij vertrok echter na het teleurstellend verlopen WK 2022 in Qatar, waar de Goddelijke Kanaries werden uitgeschakeld in de kwartfinale. Toen begon de zoektocht naar een geschikte opvolger.

In juli werd Diniz vervolgens aangesteld voor één jaar. Het plan leek dat hij vanaf komende zomer vervangen zou worden door Ancelotti, die al enige tijd werd gelinkt aan Brazilië. De Italiaan besloot zijn tot medio 2024 lopende contract met Real Madrid onlangs echter te verlengen tot 2026. Daardoor was een dienstverband bij Brazilië definitief van de baan.

Hierdoor lijkt de vijfvoudig wereldkampioen het roer om te gooien en naar iemand anders voor de lange termijn op zoek te gaan. Diniz mocht daardoor zijn spullen pakken.

"We bedanken Fernando Diniz voor het werk dat hij heeft verricht, voor zijn toewijding en moeite en voor de uitdaging om het Braziliaanse nationale team te verjongen in de loop van zijn dienstverband", laat de Braziliaanse voetbalbond weten in een verklaring. "We wensen Diniz veel geluk."

Onder Diniz speelde Brazilië zes interlands. Daarvan werden er liefst drie verloren: tegen Uruguay (2-0), Colombia (2-1) en Argentinië (0-1). In de WK-kwalificatiepoule van Zuid-Amerika staan de Brazilianen momenteel teleurstellend zesde. Wie de opvolger van Diniz moeten worden, is nog niet bekend. Onder meer São Paulo-trainer Dorival Júnior en José Mourinho – momenteel coach van AS Roma – worden genoemd.

Fluminense

Diniz is nu niet werkloos, want hij combineerde zijn bondscoachschap met een dienstverband als trainer van Fluminense. Met die club wist hij begin november nog de Copa Libertadores te winnen. In december nam de Braziliaanse club het bovendien op tegen Manchester City, in de finale van het WK voor clubs. Dat duel werd verloren: 4-0.

