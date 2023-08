Mislintat zet hoog in en mikt op wereldkampioen als nieuwe nummer 10

Vrijdag, 25 augustus 2023

Ajax is in de zoektocht naar een nieuwe nummer 10 uitgekomen bij Thiago Almada, meldt Mike Verweij namens De Telegraaf. De 22-jarige aanvallende middenvelder van Atlanta United staat in de belangstelling van meerdere Europese (top)clubs, maar zou zelf hebben aangegeven graag naar Ajax te willen. Almada veroverde met Argentinië de wereldtitel tijdens het WK in Qatar.

Almada begon zijn carrière bij Vélez Sarsfield in Argentinië. In februari vorig jaar vertrok hij voor 14 miljoen euro naar de MLS, waar hij sindsdien grote indruk maakt. De aanvallend ingestelde middenvelder speelde tot dusver 55 duels voor Atlanta United, waarin hij 16 keer trefzeker was en 17 assists leverde. Zijn prestaties gingen ook niet voorbij aan Lionel Scaloni. De bondscoach van de Argentijnse nationale ploeg haalde hem bij de selectie voor het WK in Qatar, waar hij zes minuten in actie kwam.

Almada vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een marktwaarde van 27 miljoen euro, maar Verweij weet dat directeur voetbalzaken Sven Mislintat hem goedkoper kan ophalen. Inclusief bonussen moet zijn komst voor 15 miljoen euro te realiseren zijn, zo klinkt het. Mislintat heeft louter positieve rapporten ontvangen van het scoutingsapparaat en de technische staf van Ajax. De Raad van Commissarissen zou echter wel een spelbreker kunnen zijn. De komst van de Argentijn is dan ook nog geen uitgemaakte zaak.

Het is niet voor het eerst dat de naam van Almada valt in Nederland. Eerder bekeek Feyenoord de mogelijkheid om de aanvallend ingestelde middenvelder naar de top van de Eredivisie te halen. De Rotterdammers zagen in hem de geschikte vervanger van de naar Fenerbahçe vertrokken Sebastian Szymanski, maar kwamen al snel tot de conclusie dat zijn komst niet haalbaar was. De Argentijn heeft nog een contract tot medio 2025 bij Atlanta United.

'Goede hoop'

Trainer Maurice Steijn heeft goede hoop dat de Raad van Commissarissen wil meewerken aan de komst van Almada, mits Mohammed Kudus naar West Ham United vertrekt. De Ghanees nam donderdagavond al een voorschot op zijn vertrek door te stellen dat hij waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd had gespeeld in Amsterdamse dienst. Ajax vangt inclusief bonussen zo'n 45 miljoen euro voor Kudus en wil dat geld dus herinvesteren in Almada.